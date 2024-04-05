Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Казахстане

05 апреля 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

На борту 45-летняя пассажирка потеряла сознание Фото: Анна Майорова © URA.RU Самолет авиакомпании «Уральских авиалиний», совершавший рейс из Москвы в Ташкент (Узбекистан), 4 апреля вынужденно сел в аэропорту Актобе (Казахстан). На борту потеряла сознание 45-летняя женщина, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика. «На этапе горизонтального полета у женщины произошло резкое падение артериального давления, потеря сознания. Команда бортпроводников приступила к проведению реанимационных действий. Командир воздушного судна запросил посадку в ближайшем аэропорту Актобе», — сказали в авиакомпании. К трапу была вызвана бригада медиков, которая госпитализировала пассажирку. Спустя час борт продолжил полет в Ташкент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет авиакомпании «Уральских авиалиний», совершавший рейс из Москвы в Ташкент (Узбекистан), 4 апреля вынужденно сел в аэропорту Актобе (Казахстан). На борту потеряла сознание 45-летняя женщина, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика. «На этапе горизонтального полета у женщины произошло резкое падение артериального давления, потеря сознания. Команда бортпроводников приступила к проведению реанимационных действий. Командир воздушного судна запросил посадку в ближайшем аэропорту Актобе», — сказали в авиакомпании. К трапу была вызвана бригада медиков, которая госпитализировала пассажирку. Спустя час борт продолжил полет в Ташкент.