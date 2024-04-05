Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Казахстане

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На борту 45-летняя пассажирка потеряла сознание Фото:

Самолет авиакомпании «Уральских авиалиний», совершавший рейс из Москвы в Ташкент (Узбекистан), 4 апреля вынужденно сел в аэропорту Актобе (Казахстан). На борту потеряла сознание 45-летняя женщина, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика.

«На этапе горизонтального полета у женщины произошло резкое падение артериального давления, потеря сознания. Команда бортпроводников приступила к проведению реанимационных действий. Командир воздушного судна запросил посадку в ближайшем аэропорту Актобе», — сказали в авиакомпании.

К трапу была вызвана бригада медиков, которая госпитализировала пассажирку. Спустя час борт продолжил полет в Ташкент.

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Самолет авиакомпании «Уральских авиалиний», совершавший рейс из Москвы в Ташкент (Узбекистан), 4 апреля вынужденно сел в аэропорту Актобе (Казахстан). На борту потеряла сознание 45-летняя женщина, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика. «На этапе горизонтального полета у женщины произошло резкое падение артериального давления, потеря сознания. Команда бортпроводников приступила к проведению реанимационных действий. Командир воздушного судна запросил посадку в ближайшем аэропорту Актобе», — сказали в авиакомпании. К трапу была вызвана бригада медиков, которая госпитализировала пассажирку. Спустя час борт продолжил полет в Ташкент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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