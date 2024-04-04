В «Сургутнефтегазе» будут платить деньги за трудоустройство друга в компанию. Фото

05 апреля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Если друг проработает год, то сотрудник получит 20 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В «Сургутнефтегазе» будут платить деньги за трудоустройство в компанию друга. Об этом нам сообщил один из сотрудников на условиях анонимности. «В тампонажном управлении компании объявили акцию „Приведи друга и получи премию“. В тампонажном управлении готовы платить за трудоустройство знакомого 10 тысяч рублей. А если он проработает год, то получишь еще 10 тысяч», — сообщил собеседник. Подтверждают эту информацию и другие сотрудники. В чате компании появилось фото листовки с акцией. Между тем в пресс-службе компании сообщили, что подразделение самостоятельно принимает решение, как привлекать сотрудников на работу. «Есть централизованное управление и задачи. Как их выполнять, структурные подразделения выбирают сами», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что профсоюз требует от «Сургутнефтегаза» выплаты компенсаций за задержку индексации зарплаты. Независимый профсоюз намерен добиваться повышения зарплаты в суде. Фото: tg-канал « Сургутнефтегаз — чат» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В «Сургутнефтегазе» будут платить деньги за трудоустройство в компанию друга. Об этом нам сообщил один из сотрудников на условиях анонимности. «В тампонажном управлении компании объявили акцию „Приведи друга и получи премию“. В тампонажном управлении готовы платить за трудоустройство знакомого 10 тысяч рублей. А если он проработает год, то получишь еще 10 тысяч», — сообщил собеседник. Подтверждают эту информацию и другие сотрудники. В чате компании появилось фото листовки с акцией. Между тем в пресс-службе компании сообщили, что подразделение самостоятельно принимает решение, как привлекать сотрудников на работу. «Есть централизованное управление и задачи. Как их выполнять, структурные подразделения выбирают сами», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что профсоюз требует от «Сургутнефтегаза» выплаты компенсаций за задержку индексации зарплаты. Независимый профсоюз намерен добиваться повышения зарплаты в суде. Фото: tg-канал «Сургутнефтегаз — чат»