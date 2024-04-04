В «Сургутнефтегазе» будут платить деньги за трудоустройство в компанию друга. Об этом нам сообщил один из сотрудников на условиях анонимности.
«В тампонажном управлении компании объявили акцию „Приведи друга и получи премию“. В тампонажном управлении готовы платить за трудоустройство знакомого 10 тысяч рублей. А если он проработает год, то получишь еще 10 тысяч», — сообщил собеседник.
Подтверждают эту информацию и другие сотрудники. В чате компании появилось фото листовки с акцией. Между тем в пресс-службе компании сообщили, что подразделение самостоятельно принимает решение, как привлекать сотрудников на работу. «Есть централизованное управление и задачи. Как их выполнять, структурные подразделения выбирают сами», — сообщили в компании.
Ранее URA.RU сообщало, что профсоюз требует от «Сургутнефтегаза» выплаты компенсаций за задержку индексации зарплаты. Независимый профсоюз намерен добиваться повышения зарплаты в суде.
Фото: tg-канал «
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