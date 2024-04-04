04 апреля 2024

В «Сургутнефтегазе» будут платить деньги за трудоустройство друга в компанию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия координационного совета представителей Думы городов ХМАО и Думы ХМАО по социальным и промышленным объектам. Сургут, стропальщики, центр политехнического обучения сургутнефтегаз
Если друг проработает год, то сотрудник получит 20 тысяч рублей Фото:

В «Сургутнефтегазе» будут платить деньги за трудоустройство в компанию друга. Об этом нам сообщил один из сотрудников на условиях анонимности.

«В тампонажном управлении компании объявили акцию „Приведи друга и получи премию“. В тампонажном управлении готовы платить за трудоустройство знакомого 10 тысяч рублей. А если он проработает год, то получишь еще 10 тысяч», — сообщил собеседник.

Подтверждают эту информацию и другие сотрудники. В чате компании появилось фото листовки с акцией. Между тем в пресс-службе компании сообщили, что подразделение самостоятельно принимает решение, как привлекать сотрудников на работу. «Есть централизованное управление и задачи. Как их выполнять, структурные подразделения выбирают сами», — сообщили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что профсоюз требует от «Сургутнефтегаза» выплаты компенсаций за задержку индексации зарплаты. Независимый профсоюз намерен добиваться повышения зарплаты в суде.

Фото: tg-канал «Сургутнефтегаз — чат»

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В «Сургутнефтегазе» будут платить деньги за трудоустройство в компанию друга. Об этом нам сообщил один из сотрудников на условиях анонимности. «В тампонажном управлении компании объявили акцию „Приведи друга и получи премию“. В тампонажном управлении готовы платить за трудоустройство знакомого 10 тысяч рублей. А если он проработает год, то получишь еще 10 тысяч», — сообщил собеседник. Подтверждают эту информацию и другие сотрудники. В чате компании появилось фото листовки с акцией. Между тем в пресс-службе компании сообщили, что подразделение самостоятельно принимает решение, как привлекать сотрудников на работу. «Есть централизованное управление и задачи. Как их выполнять, структурные подразделения выбирают сами», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что профсоюз требует от «Сургутнефтегаза» выплаты компенсаций за задержку индексации зарплаты. Независимый профсоюз намерен добиваться повышения зарплаты в суде. Фото: tg-канал «Сургутнефтегаз — чат»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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