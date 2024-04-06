Синоптики рассказали, когда в Челябинск вернется теплая погода

После непродолжительного похолодания в Челябинск придет потепление. Дневные температуры к 14 апреля могут достигать +20 градусов, рассказывают синоптики «Гисметео».
«Неделя будет преимущественно без осадков. Небольшой дождь ожидается только 9 и 12 апреля. 9 апреля днем воздух прогреется до +10, 12 апреля — до +16. Воскресенье, 14 апреля, выдастся безоблачным, дневная температура прогнозируется до 20 градусов тепла», — говорится на сайте «Гисметео».
Самая холодная ночь на предстоящей неделе ожидается 11 апреля. Столбик термометра может опуститься до -1 градуса. Как сообщал URA.RU, в целом апрель в регионе будет на несколько градусов теплее нормы. Во второй половине месяца ожидается бурное наступление весны.
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