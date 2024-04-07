Орский НПЗ остановил работу из-за паводка

Орский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Орскнефтеоргсинтез» приостановил свою работу из-за паводка. Об этом заявила пресс-служба завода.
«В связи с аномальным паводком <…> работа Орского нефтеперерабатывающего завода приостановлена», — сообщили в пресс-службе Орского НПЗ. Слова передает РИА Новости. Там отметили, что решение было принято, чтобы избежать экологические риски.
Ранее мэрия Орска сообщила, что в городе погибли четыре человека, передает телеканал 360. Правительство региона отметило, что из затопленных районов Орска эвакуировали 1164 человека, в том числе 336 детей.
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