В зоне подтопления в Оренбурге находятся 403 жилых дома и 1726 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера. Отмечается, что 889 человек были эвакуированы, в том числе 229 детей.
«В Оренбурге подтоплено 403 жилых дома, 1726 приусадебных участков», — написала пресс-служба губернатора и правительства региона в telegram-канале. Там отметили, что эвакуированы 889 жителей, в том числе 229 детей.
По информации правительства, в пунктах временного размещения находится 90 человек. В центральной зоне Оренбуржья были подтоплены 25 населенных пунктов в Соль-Илецком городском округе, Александровском, Акбулакском, Илекском, Оренбургском, Октябрьском, Переволоцком и Сакмарском районах.
Ранее правительство региона сообщило, что из затопленных районов Орска эвакуировали 1164 человека, в том числе 336 детей. По данным мэрии Орска, ситуация с паводком становится хуже: уровень воды в реке Урале поднялся еще на 28 сантиметров.
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В зоне подтопления в Оренбурге находятся 403 жилых дома и 1726 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера. Отмечается, что 889 человек были эвакуированы, в том числе 229 детей. «В Оренбурге подтоплено 403 жилых дома, 1726 приусадебных участков», — написала пресс-служба губернатора и правительства региона в telegram-канале. Там отметили, что эвакуированы 889 жителей, в том числе 229 детей. По информации правительства, в пунктах временного размещения находится 90 человек. В центральной зоне Оренбуржья были подтоплены 25 населенных пунктов в Соль-Илецком городском округе, Александровском, Акбулакском, Илекском, Оренбургском, Октябрьском, Переволоцком и Сакмарском районах. Ранее правительство региона сообщило, что из затопленных районов Орска эвакуировали 1164 человека, в том числе 336 детей. По данным мэрии Орска, ситуация с паводком становится хуже: уровень воды в реке Урале поднялся еще на 28 сантиметров.