В Оренбурге подтоплено 403 жилых дома

07 апреля 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Правительство Оренбуржья сообщило, что множество населенных пунктов подтоплены Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В зоне подтопления в Оренбурге находятся 403 жилых дома и 1726 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера. Отмечается, что 889 человек были эвакуированы, в том числе 229 детей. «В Оренбурге подтоплено 403 жилых дома, 1726 приусадебных участков», — написала пресс-служба губернатора и правительства региона в telegram-канале. Там отметили, что эвакуированы 889 жителей, в том числе 229 детей. По информации правительства, в пунктах временного размещения находится 90 человек. В центральной зоне Оренбуржья были подтоплены 25 населенных пунктов в Соль-Илецком городском округе, Александровском, Акбулакском, Илекском, Оренбургском, Октябрьском, Переволоцком и Сакмарском районах. Ранее правительство региона сообщило, что из затопленных районов Орска эвакуировали 1164 человека, в том числе 336 детей. По данным мэрии Орска, ситуация с паводком становится хуже: уровень воды в реке Урале поднялся еще на 28 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне подтопления в Оренбурге находятся 403 жилых дома и 1726 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера. Отмечается, что 889 человек были эвакуированы, в том числе 229 детей. «В Оренбурге подтоплено 403 жилых дома, 1726 приусадебных участков», — написала пресс-служба губернатора и правительства региона в telegram-канале. Там отметили, что эвакуированы 889 жителей, в том числе 229 детей. По информации правительства, в пунктах временного размещения находится 90 человек. В центральной зоне Оренбуржья были подтоплены 25 населенных пунктов в Соль-Илецком городском округе, Александровском, Акбулакском, Илекском, Оренбургском, Октябрьском, Переволоцком и Сакмарском районах. Ранее правительство региона сообщило, что из затопленных районов Орска эвакуировали 1164 человека, в том числе 336 детей. По данным мэрии Орска, ситуация с паводком становится хуже: уровень воды в реке Урале поднялся еще на 28 сантиметров.