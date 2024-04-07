Shot: в Орске ввели план «Тайфун»

В эвакуации жителей принимают участие более двух тысяч полицейских
новость из сюжетаНаводнение в Орске из-за прорыва дамбы
В Орске из-за наводнения ввели план «Тайфун». Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«План „Тайфун“, который используют при ЧС, ввели в Орске», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что больше двух тысяч полицейских участвуют в помощи мирным жителям.
План «Тайфун» вводится для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. «Тайфун-1», «Тайфун-2» — сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: техногенного характера и природного характера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.