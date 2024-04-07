Shot: в Орске ввели план «Тайфун»

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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, служба спасения, спасатели, катер, спасатель, лодка, псс
В эвакуации жителей принимают участие более двух тысяч полицейских Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

В Орске из-за наводнения ввели план «Тайфун». Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«План „Тайфун“, который используют при ЧС, ввели в Орске», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что больше двух тысяч полицейских участвуют в помощи мирным жителям.

План «Тайфун» вводится для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. «Тайфун-1», «Тайфун-2» — сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: техногенного характера и природного характера.

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В Орске из-за наводнения ввели план «Тайфун». Об этом сообщил telegram-канал Mash. «План „Тайфун“, который используют при ЧС, ввели в Орске», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что больше двух тысяч полицейских участвуют в помощи мирным жителям. План «Тайфун» вводится для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. «Тайфун-1», «Тайфун-2» — сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: техногенного характера и природного характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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