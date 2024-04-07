Мэр Оренбурга призвал горожан покинуть свои дома в зоне подтопления

Мэр Оренбурга Салмин: уровень воды в ближайшие дни будет расти

07 апреля 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Сергей Салмин призвал граждан эвакуироваться из затопленного Оренбурга Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Жителям районов, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, необходимо срочно эвакуироваться. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин. Он подчеркнул, что эта мера необходима, потому что уровень воды в Урале и других менее крупных реках будет только расти. «В ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться», — написал Салмин в своем telegram-канале . Он призвал горожан взять с собой документы, ценные вещи и покинуть дома. Салмин назвал ситуацию критической. По его словам, уровень воды в ближайшие дни будет расти. Ранее пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера сообщила, что в зоне подтопления в Оренбурге находятся 403 жилых дома и 1726 приусадебных участков. Из домов были эвакуированы 889 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям районов, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, необходимо срочно эвакуироваться. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин. Он подчеркнул, что эта мера необходима, потому что уровень воды в Урале и других менее крупных реках будет только расти. «В ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться», — написал Салмин в своем telegram-канале. Он призвал горожан взять с собой документы, ценные вещи и покинуть дома. Салмин назвал ситуацию критической. По его словам, уровень воды в ближайшие дни будет расти. Ранее пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера сообщила, что в зоне подтопления в Оренбурге находятся 403 жилых дома и 1726 приусадебных участков. Из домов были эвакуированы 889 человек.