Мэр Оренбурга призвал горожан покинуть свои дома в зоне подтопления

Мэр Оренбурга Салмин: уровень воды в ближайшие дни будет расти
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Паводок Затопленные дома Курган, паводок, затопленные дома, люди в лодке, наводнение
Сергей Салмин призвал граждан эвакуироваться из затопленного Оренбурга Фото:
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Жителям районов, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, необходимо срочно эвакуироваться. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин. Он подчеркнул, что эта мера необходима, потому что уровень воды в Урале и других менее крупных реках будет только расти.

«В ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться», — написал Салмин в своем telegram-канале. Он призвал горожан взять с собой документы, ценные вещи и покинуть дома.

Салмин назвал ситуацию критической. По его словам, уровень воды в ближайшие дни будет расти.

Ранее пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера сообщила, что в зоне подтопления в Оренбурге находятся 403 жилых дома и 1726 приусадебных участков. Из домов были эвакуированы 889 человек.

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Жителям районов, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, необходимо срочно эвакуироваться. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин. Он подчеркнул, что эта мера необходима, потому что уровень воды в Урале и других менее крупных реках будет только расти. «В ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться», — написал Салмин в своем telegram-канале. Он призвал горожан взять с собой документы, ценные вещи и покинуть дома. Салмин назвал ситуацию критической. По его словам, уровень воды в ближайшие дни будет расти. Ранее пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера сообщила, что в зоне подтопления в Оренбурге находятся 403 жилых дома и 1726 приусадебных участков. Из домов были эвакуированы 889 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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