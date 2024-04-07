Зона подтопления в Орске может увеличиться

Пик паводка в Оренбургской области пока не пройден (фото из архива)
новость из сюжетаВ Орске прорвало дамбу
Стабилизации в Орске ожидать пока рано. Зона подтопления может расшириться, сообщили в оперативных службах Оренбургской области.
«Пик паводка не пройден. Зона подтопления может увеличиться», — передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. МЧС характеризует ситуацию в Орске как сложную. Сейчас в городе находится лично глава ведомства Александр Куренков.
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Эвакуация объявлена в нескольких поселках и в самом Орске. Движение по части улиц перекрыто из-за потопа. Подтоплено более 6,1 тысячи жилых домов.
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