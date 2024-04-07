Зона подтопления в Орске может увеличиться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит министра ЧС РФ Владимира Пучкова в пострадавший от паводка Ишим. Тюменская область, наводнение
Пик паводка в Оренбургской области пока не пройден (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

Стабилизации в Орске ожидать пока рано. Зона подтопления может расшириться, сообщили в оперативных службах Оренбургской области.

«Пик паводка не пройден. Зона подтопления может увеличиться», — передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. МЧС характеризует ситуацию в Орске как сложную. Сейчас в городе находится лично глава ведомства Александр Куренков.

Новость по теме
Наводнение в Орске: ситуация к утру 7 апреля

Эвакуация объявлена в нескольких поселках и в самом Орске. Движение по части улиц перекрыто из-за потопа. Подтоплено более 6,1 тысячи жилых домов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стабилизации в Орске ожидать пока рано. Зона подтопления может расшириться, сообщили в оперативных службах Оренбургской области. «Пик паводка не пройден. Зона подтопления может увеличиться», — передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. МЧС характеризует ситуацию в Орске как сложную. Сейчас в городе находится лично глава ведомства Александр Куренков. Эвакуация объявлена в нескольких поселках и в самом Орске. Движение по части улиц перекрыто из-за потопа. Подтоплено более 6,1 тысячи жилых домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...