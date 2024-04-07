Куренков назвал ситуацию с наводнением в Орске критической

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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, куренков александр
Александр Куренков сообщил, что больше четырех тысяч жителей эвакуировано Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Ситуация в Орске из-за наводнения критическая. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.

«Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал», — заявил Куренков во время заседания областной правительственной комиссии, слова передает РИА Новости. Он отметил, что 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков в зоне подтопления.

По информации главы МЧС, в регионе из затопленных районов эвакуировали больше четырех тысяч жителей, в том числе 885 детей. В Орске для их приема развернуты 11 пунктов временного размещения на более чем восемь тысяч мест.

Ранее президент Владимир Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для координации работ по устранению последствий подтопления. В пресс-службе Оренбурга сообщили, что за последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос еще на 28 сантиметров, передает телеканал 360.

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Ситуация в Орске из-за наводнения критическая. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков. «Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал», — заявил Куренков во время заседания областной правительственной комиссии, слова передает РИА Новости. Он отметил, что 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков в зоне подтопления. По информации главы МЧС, в регионе из затопленных районов эвакуировали больше четырех тысяч жителей, в том числе 885 детей. В Орске для их приема развернуты 11 пунктов временного размещения на более чем восемь тысяч мест. Ранее президент Владимир Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для координации работ по устранению последствий подтопления. В пресс-службе Оренбурга сообщили, что за последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос еще на 28 сантиметров, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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