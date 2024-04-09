Над Черным морем сбили украинскую ракету «Нептун»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, атака, выстрел, военный корабль, ракеты,  stock
Украинская ракета уничтожена над Черным морем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Противокорабельная ракета «Нептун» Украины ликвидирована над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Над акваторией Черного моря уничтожена украинская противокорабельная ракета „Нептун“», — заявили в ведомстве. Информацию передает телеканал РЕН ТВ.

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Противокорабельная ракета «Нептун» Украины ликвидирована над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Над акваторией Черного моря уничтожена украинская противокорабельная ракета „Нептун“», — заявили в ведомстве. Информацию передает телеканал РЕН ТВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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