Над Черным морем сбили украинскую ракету «Нептун»

Украинская ракета уничтожена над Черным морем
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Противокорабельная ракета «Нептун» Украины ликвидирована над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Над акваторией Черного моря уничтожена украинская противокорабельная ракета „Нептун“», — заявили в ведомстве. Информацию передает телеканал РЕН ТВ.
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