Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы

10 апреля 2024 в 03:38 Размер текста - 17 +

Крупнейшая партия «Демократический союз центра» в парламенте Швейцарии требует выхода страны из Совета Европы из-за иска ассоциации пожилых женщин о недостаточной защите от жары. Об этом говорится в пресс-релизе UDC. «UDC решительно осуждает это вмешательство иностранных судей и требует выхода Швейцарии из Совета Европы», — сообщается в документе UDC. Там отметили, что «роль судов — обеспечивать соблюдение закона, а не играть в политику». Группа пожилых жителей Швейцарии обратилась в Европейский суд по правам человека, попросив судей заставить власти своей страны активнее бороться с климатическими изменениями, сообщает CNN. По мнению заявительниц, жара особенно опасна для женщин пожилого возраста. Суд встал на сторону гражданок Швейцарии. Правительство Швейцарии не сможет опротестовать это решение ЕСПЧ. Теперь власти страны обязаны принять меры по устранению недочетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейшая партия «Демократический союз центра» в парламенте Швейцарии требует выхода страны из Совета Европы из-за иска ассоциации пожилых женщин о недостаточной защите от жары. Об этом говорится в пресс-релизе UDC. «UDC решительно осуждает это вмешательство иностранных судей и требует выхода Швейцарии из Совета Европы», — сообщается в документе UDC. Там отметили, что «роль судов — обеспечивать соблюдение закона, а не играть в политику». Группа пожилых жителей Швейцарии обратилась в Европейский суд по правам человека, попросив судей заставить власти своей страны активнее бороться с климатическими изменениями, сообщает CNN. По мнению заявительниц, жара особенно опасна для женщин пожилого возраста. Суд встал на сторону гражданок Швейцарии. Правительство Швейцарии не сможет опротестовать это решение ЕСПЧ. Теперь власти страны обязаны принять меры по устранению недочетов.