Shot: катамаран с туристами унесло в сторону Тихого океана на Камчатке

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Судно могло унести течением в сторону Камчатского залива Тихого океана (архивное фото)
Судно могло унести течением в сторону Камчатского залива Тихого океана (архивное фото) Фото:

На Камчатке ведутся поиски троих туристов, которые отправились в сплав по реке Камчатка на самодельном катамаране с названием «Быстрый удод». Группа вышла в плавание 4 июля и до настоящего времени не выходит на связь.

По информации SHOT, в состав экспедиции входили известный российский путешественник Сергей Лекай из Москвы, 50-летний Виталий Щеринов из Санкт-Петербурга и 42-летняя Татьяна Кузнецова из Дмитрова Московской области. Последний раз туристов видели в районе острова Собачий. После этого катамаран исчез с радаров, а связь с путешественниками оборвалась.

Судно могло унести течением в сторону Камчатского залива Тихого океана. На данный момент никаких следов группы обнаружить не удалось.

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На Камчатке ведутся поиски троих туристов, которые отправились в сплав по реке Камчатка на самодельном катамаране с названием «Быстрый удод». Группа вышла в плавание 4 июля и до настоящего времени не выходит на связь. По информации SHOT, в состав экспедиции входили известный российский путешественник Сергей Лекай из Москвы, 50-летний Виталий Щеринов из Санкт-Петербурга и 42-летняя Татьяна Кузнецова из Дмитрова Московской области. Последний раз туристов видели в районе острова Собачий. После этого катамаран исчез с радаров, а связь с путешественниками оборвалась. Судно могло унести течением в сторону Камчатского залива Тихого океана. На данный момент никаких следов группы обнаружить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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