Жители Челябинска в 2024 году 40% от зарплаты отдают за аренду жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска в 2024 году 40% от зарплаты отдают за аренду жилья. Это средний показатель по стране. На данный момент в среднем горожане зарабатывают 59,8 тысяч рублей в месяц, а стоимость аренды однокомнатной квартиры в городе составляет 23,3 тысячи рублей, сообщается на портале о недвижимости.

«Средняя зарплата челябинцев в городе составляет 59,8 тысяч рублей в месяц, а цена арендной однокомнатной квартиры в городе равна 23,3 тысячам рублей. Таким образом на аренду съемного жилья у горожан в среднем уходит 39,8% от зарплаты», — сообщается на портале «Циан для профи».

В исследовании отмечается, у москвичей 48% от дохода уходит на аренду жилья. В Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге горожане за аренду жилья в среднем отдают 43% от заработка. В Новосибирске более 40% дохода у горожан уходит на аренду жилья. При этом меньше всего от зарплаты за съемное жилье отдают жители Уфы и Красноярска. У них на это уходит 33% и 34% соответственно.

Жители Челябинска в 2024 году 40% от зарплаты отдают за аренду жилья Скрин: портал «Циан для профи»