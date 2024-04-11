Два района Екатеринбурга отрываются в битве за федеральные деньги

В голосовании за благоустройство парков Екатеринбурга лидирует Ленинский район
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Коллегия с Алексеем Орловым. Екатеринбург , благоустройство города, голосование за благоустройство
Важнейшее для города голосование продлится до 30 апреля Фото:

В голосовании, какой парк благоустроят в Екатеринбурге за федеральные деньги в 2025 году, два явных лидера — парк 50-летия ВЛКСМ (Ленинский район, 38,4 тысячи голосов) и бульвар по улице Культуры (Орджоникидзевский район, 30,4 тысячи). Информация об этом отражена на портале голосования.

На третьем месте идет вторая очередь Преображенского парка (Академический район, 20,5 тысячи голосов), далее — Основинский парк (Кировский район, 19 тысяч), Солнечные аллеи (Чкаловский район, 18,4 тысячи), парк 50-летия Советской власти (Октябрьский район, 15,9 тысячи), парк «Семь ключей» (Железнодорожный район, 14,6 тысячи) и бульвар по улице Посадской (Верх-Исетский район, 11 тысяч голосов). Голосование продлится для 30 апреля.

Его результаты могут потерять всякое значение, если в голосовании поучаствуют менее 380 тысяч екатеринбуржцев. Так произошло в прошлом году.

Кампания-2024 выходит более масштабной. Городские власти развернули настоящий волонтерский штаб, который координирует вице-мэр Марина Фадеева. В общественном транспорте и ТЦ зазвучали призывы от мэра Алексея Орлова и звезды «Уральских пельменей» Андрея Рожкова. А для голосующих горожан придумали бонусы — например, в виде шоколадок.

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В голосовании, какой парк благоустроят в Екатеринбурге за федеральные деньги в 2025 году, два явных лидера — парк 50-летия ВЛКСМ (Ленинский район, 38,4 тысячи голосов) и бульвар по улице Культуры (Орджоникидзевский район, 30,4 тысячи). Информация об этом отражена на портале голосования. На третьем месте идет вторая очередь Преображенского парка (Академический район, 20,5 тысячи голосов), далее — Основинский парк (Кировский район, 19 тысяч), Солнечные аллеи (Чкаловский район, 18,4 тысячи), парк 50-летия Советской власти (Октябрьский район, 15,9 тысячи), парк «Семь ключей» (Железнодорожный район, 14,6 тысячи) и бульвар по улице Посадской (Верх-Исетский район, 11 тысяч голосов). Голосование продлится для 30 апреля. Его результаты могут потерять всякое значение, если в голосовании поучаствуют менее 380 тысяч екатеринбуржцев. Так произошло в прошлом году. Кампания-2024 выходит более масштабной. Городские власти развернули настоящий волонтерский штаб, который координирует вице-мэр Марина Фадеева. В общественном транспорте и ТЦ зазвучали призывы от мэра Алексея Орлова и звезды «Уральских пельменей» Андрея Рожкова. А для голосующих горожан придумали бонусы — например, в виде шоколадок.
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