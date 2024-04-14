Росавиация поможет Пермскому краю в развитии беспилотных технологий

Росавиация готова помочь Пермскому краю во внедрении беспилотных авиационных технологий в экономику. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров во время рабочего визита в регион.
«В Пермском крае есть все необходимые предпосылки для развития перспективного направления гражданской авиации — беспилотников… Федеральное агентство готово оказать содействие по внедрению в экономику Пермского края беспилотных авиационных технологий», — сказано в сообщении пресс-службы Росавиации.
Уточняется, что речь идет о создании в регионе научно-производственного центра для разработки и сертификации беспилотных авиационных систем. Для начала работы необходима аккредитация в Росавиации.
Ядров также отметил, что Пермский край — это промышленный регион с большой производственной базой и компетенциями в области двигателестроения. Он также упомянул, что в крае есть специалисты по беспилотным авиационным системам, а также множество научных и образовательных организаций.
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Росавиация готова помочь Пермскому краю во внедрении беспилотных авиационных технологий в экономику. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров во время рабочего визита в регион. «В Пермском крае есть все необходимые предпосылки для развития перспективного направления гражданской авиации — беспилотников… Федеральное агентство готово оказать содействие по внедрению в экономику Пермского края беспилотных авиационных технологий», — сказано в сообщении пресс-службы Росавиации. Уточняется, что речь идет о создании в регионе научно-производственного центра для разработки и сертификации беспилотных авиационных систем. Для начала работы необходима аккредитация в Росавиации. Ядров также отметил, что Пермский край — это промышленный регион с большой производственной базой и компетенциями в области двигателестроения. Он также упомянул, что в крае есть специалисты по беспилотным авиационным системам, а также множество научных и образовательных организаций.