Росавиация поможет Пермскому краю в развитии беспилотных технологий

В регионе планируют создать научно-производственный центр беспилотных авиасистем (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Росавиация готова помочь Пермскому краю во внедрении беспилотных авиационных технологий в экономику. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров во время рабочего визита в регион.

«В Пермском крае есть все необходимые предпосылки для развития перспективного направления гражданской авиации — беспилотников… Федеральное агентство готово оказать содействие по внедрению в экономику Пермского края беспилотных авиационных технологий», — сказано в сообщении пресс-службы Росавиации.

Уточняется, что речь идет о создании в регионе научно-производственного центра для разработки и сертификации беспилотных авиационных систем. Для начала работы необходима аккредитация в Росавиации.

Ядров также отметил, что Пермский край — это промышленный регион с большой производственной базой и компетенциями в области двигателестроения. Он также упомянул, что в крае есть специалисты по беспилотным авиационным системам, а также множество научных и образовательных организаций.