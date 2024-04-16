Свердловчанка, не захотевшая оплачивать проезд, угрожала ножом кондуктору. Видео

17 апреля 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Нож у девушки забрал сотрудник полиции (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU Утром 16 апреля в Рефтинском (Свердловская область) женщина достала нож, не захотев оплачивать проезд в автобусе до Асбеста. После приезда сотрудников полиции девушка направила нож на них, сообщили очевидцы. «Девушка и не хотела оплачивать проезд до Асбеста. Проехав одну остановку, кондуктор стала ругаться и сказала, что автобус дальше не поедет. Тогда девушка достала большой нож и направила его на кондуктора», — рассказали очевидцы группе «Подслушано Рефтинский» «ВКонтакте». По словам пассажиров автобуса, после угрозы кондуктор выбежала на улицу и вызвала полицию. Приехавшие сотрудники попросили девушку выйти из транспорта, после чего она направила нож на полицейскую. Ее коллега забрал оружие и вывел женщину из автобуса. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 16 апреля в Рефтинском (Свердловская область) женщина достала нож, не захотев оплачивать проезд в автобусе до Асбеста. После приезда сотрудников полиции девушка направила нож на них, сообщили очевидцы. «Девушка и не хотела оплачивать проезд до Асбеста. Проехав одну остановку, кондуктор стала ругаться и сказала, что автобус дальше не поедет. Тогда девушка достала большой нож и направила его на кондуктора», — рассказали очевидцы группе «Подслушано Рефтинский» «ВКонтакте». По словам пассажиров автобуса, после угрозы кондуктор выбежала на улицу и вызвала полицию. Приехавшие сотрудники попросили девушку выйти из транспорта, после чего она направила нож на полицейскую. Ее коллега забрал оружие и вывел женщину из автобуса. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.