16 апреля 2024

Свердловчанка, не захотевшая оплачивать проезд, угрожала ножом кондуктору. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Нож у девушки забрал сотрудник полиции (архивное фото) Фото:

Утром 16 апреля в Рефтинском (Свердловская область) женщина достала нож, не захотев оплачивать проезд в автобусе до Асбеста. После приезда сотрудников полиции девушка направила нож на них, сообщили очевидцы.

«Девушка и не хотела оплачивать проезд до Асбеста. Проехав одну остановку, кондуктор стала ругаться и сказала, что автобус дальше не поедет. Тогда девушка достала большой нож и направила его на кондуктора», — рассказали очевидцы группе «Подслушано Рефтинский» «ВКонтакте».

По словам пассажиров автобуса, после угрозы кондуктор выбежала на улицу и вызвала полицию. Приехавшие сотрудники попросили девушку выйти из транспорта, после чего она направила нож на полицейскую. Ее коллега забрал оружие и вывел женщину из автобуса.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Утром 16 апреля в Рефтинском (Свердловская область) женщина достала нож, не захотев оплачивать проезд в автобусе до Асбеста. После приезда сотрудников полиции девушка направила нож на них, сообщили очевидцы. «Девушка и не хотела оплачивать проезд до Асбеста. Проехав одну остановку, кондуктор стала ругаться и сказала, что автобус дальше не поедет. Тогда девушка достала большой нож и направила его на кондуктора», — рассказали очевидцы группе «Подслушано Рефтинский» «ВКонтакте». По словам пассажиров автобуса, после угрозы кондуктор выбежала на улицу и вызвала полицию. Приехавшие сотрудники попросили девушку выйти из транспорта, после чего она направила нож на полицейскую. Ее коллега забрал оружие и вывел женщину из автобуса. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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