Экс-начальник екатеринбургского СИЗО получил высокую должность в Минтрансе

18 апреля 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Александр Кокаев шесть лет руководил в СИЗО-1 Фото: официальный сайт ФГУП «УВО Минтранса России» Новым директором Уральского филиала ведомственной охраны (УВО) Минтранса России 17 апреля назначен 49-летний бывший начальник СИЗО-1 в Екатеринбурге Александр Кокаев. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. «В Екатеринбурге приказом генерального директора ФГУП „УВО Минтранса России“ назначен Александр Кокаев. Он пришел на смену Константину Вольскому, который 18 лет возглавлял филиал государственного предприятия», — следует из сообщения. С 2012 по 2018 годы Кокаев был руководителем ФКУ СИЗО-1 в Екатеринбурге (Репина,4). Там он начал службу в 2006 году на должности начальника отдела по охране, но уже через год стал заместителем начальника следственного изолятора. В уголовно-исполнительной системе служил с 1998 года. Первую должность, которую он занял стала замначальника ИК №5. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым директором Уральского филиала ведомственной охраны (УВО) Минтранса России 17 апреля назначен 49-летний бывший начальник СИЗО-1 в Екатеринбурге Александр Кокаев. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. «В Екатеринбурге приказом генерального директора ФГУП „УВО Минтранса России“ назначен Александр Кокаев. Он пришел на смену Константину Вольскому, который 18 лет возглавлял филиал государственного предприятия», — следует из сообщения. С 2012 по 2018 годы Кокаев был руководителем ФКУ СИЗО-1 в Екатеринбурге (Репина,4). Там он начал службу в 2006 году на должности начальника отдела по охране, но уже через год стал заместителем начальника следственного изолятора. В уголовно-исполнительной системе служил с 1998 года. Первую должность, которую он занял стала замначальника ИК №5.