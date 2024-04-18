Пушилин: ВСУ ударили HIMARS по больнице в Горловке

18 апреля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

В результате обстрела ВСУ есть раненые Фото: Sgt. Andy Martinez / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреляли центр Горловки в Донецкой народной республике из РСЗО HIMARS. Удары пришлись по больнице и станции переливания крови. Пострадало девять мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки. Целенаправленно били по больнице и станции переливания крови — они повреждены», — написал Пушилин в своем telegram-канале . Он также отметил, что совершено 12 обстрелов, а всего выпущено 33 боеприпаса. Пострадавшим от удара по Горловке оказывается помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ обстреляли центр Горловки в Донецкой народной республике из РСЗО HIMARS. Удары пришлись по больнице и станции переливания крови. Пострадало девять мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки. Целенаправленно били по больнице и станции переливания крови — они повреждены», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он также отметил, что совершено 12 обстрелов, а всего выпущено 33 боеприпаса. Пострадавшим от удара по Горловке оказывается помощь.