Пушилин: ВСУ ударили HIMARS по больнице в Горловке

В результате обстрела ВСУ есть раненые
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ обстреляли центр Горловки в Донецкой народной республике из РСЗО HIMARS. Удары пришлись по больнице и станции переливания крови. Пострадало девять мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки. Целенаправленно били по больнице и станции переливания крови — они повреждены», — написал Пушилин в своем
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