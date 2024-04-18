Пушилин: ВСУ ударили HIMARS по больнице в Горловке

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В результате обстрела ВСУ есть раненые Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли центр Горловки в Донецкой народной республике из РСЗО HIMARS. Удары пришлись по больнице и станции переливания крови. Пострадало девять мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки. Целенаправленно били по больнице и станции переливания крови — они повреждены», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он также отметил, что совершено 12 обстрелов, а всего выпущено 33 боеприпаса. Пострадавшим от удара по Горловке оказывается помощь.

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ВСУ обстреляли центр Горловки в Донецкой народной республике из РСЗО HIMARS. Удары пришлись по больнице и станции переливания крови. Пострадало девять мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки. Целенаправленно били по больнице и станции переливания крови — они повреждены», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он также отметил, что совершено 12 обстрелов, а всего выпущено 33 боеприпаса. Пострадавшим от удара по Горловке оказывается помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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