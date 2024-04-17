В ХМАО нотариусы привлекают переводчиков для заключения сделок с мигрантами

18 апреля 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

В ХМАО нотариусы привлекают переводчиков для заключения сделок с мигрантами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нотариусам в ХМАО понадобились переводчики, чтобы заключать сделки с гражданами Таджикистана, которые не говорят на русском языке. Вице-президент нотариальной палаты ХМАО Жанна Самойлова обсудила проблему устных переводов с представителями таджикских диаспор округа.



«Бывает, на сделку с недвижимостью приезжают продавцы, не владеющие русским языком, а с ним — родственник со стороны покупателя, выступающий переводчиком. Переводчик — заинтересованное лицо, мы не можем даже понять смысл волеизъявления продавца. От неправильного понимания происходящего любая скрытая деталь или недосказанность могут стать причиной необратимых последствий», — цитирует слова Самойловой нотариат ХМАО на своем сайте.



Теперь для нотариальных сделок в округе в качестве переводчиков будут приглашать носителей таджикского языка, местных общественников. Они понадобятся, если заявитель или участник сделки не владеет русским языком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нотариусам в ХМАО понадобились переводчики, чтобы заключать сделки с гражданами Таджикистана, которые не говорят на русском языке. Вице-президент нотариальной палаты ХМАО Жанна Самойлова обсудила проблему устных переводов с представителями таджикских диаспор округа. «Бывает, на сделку с недвижимостью приезжают продавцы, не владеющие русским языком, а с ним — родственник со стороны покупателя, выступающий переводчиком. Переводчик — заинтересованное лицо, мы не можем даже понять смысл волеизъявления продавца. От неправильного понимания происходящего любая скрытая деталь или недосказанность могут стать причиной необратимых последствий», — цитирует слова Самойловой нотариат ХМАО на своем сайте. Теперь для нотариальных сделок в округе в качестве переводчиков будут приглашать носителей таджикского языка, местных общественников. Они понадобятся, если заявитель или участник сделки не владеет русским языком.