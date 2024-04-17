17 апреля 2024

В ХМАО нотариусы привлекают переводчиков для заключения сделок с мигрантами

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывески нотариусов. Челябинск, нотариус
В ХМАО нотариусы привлекают переводчиков для заключения сделок с мигрантами Фото:

Нотариусам в ХМАО понадобились переводчики, чтобы заключать сделки с гражданами Таджикистана, которые не говорят на русском языке. Вице-президент нотариальной палаты ХМАО Жанна Самойлова обсудила проблему устных переводов с представителями таджикских диаспор округа.

«Бывает, на сделку с недвижимостью приезжают продавцы, не владеющие русским языком, а с ним — родственник со стороны покупателя, выступающий переводчиком. Переводчик — заинтересованное лицо, мы не можем даже понять смысл волеизъявления продавца. От неправильного понимания происходящего любая скрытая деталь или недосказанность могут стать причиной необратимых последствий», — цитирует слова Самойловой нотариат ХМАО на своем сайте.

Теперь для нотариальных сделок в округе в качестве переводчиков будут приглашать носителей таджикского языка, местных общественников. Они понадобятся, если заявитель или участник сделки не владеет русским языком.

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Нотариусам в ХМАО понадобились переводчики, чтобы заключать сделки с гражданами Таджикистана, которые не говорят на русском языке. Вице-президент нотариальной палаты ХМАО Жанна Самойлова обсудила проблему устных переводов с представителями таджикских диаспор округа. «Бывает, на сделку с недвижимостью приезжают продавцы, не владеющие русским языком, а с ним — родственник со стороны покупателя, выступающий переводчиком. Переводчик — заинтересованное лицо, мы не можем даже понять смысл волеизъявления продавца. От неправильного понимания происходящего любая скрытая деталь или недосказанность могут стать причиной необратимых последствий», — цитирует слова Самойловой нотариат ХМАО на своем сайте. Теперь для нотариальных сделок в округе в качестве переводчиков будут приглашать носителей таджикского языка, местных общественников. Они понадобятся, если заявитель или участник сделки не владеет русским языком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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