Суд арестовал второго участника перестрелки в Пласте

19 апреля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Ивана Габа отправили в СИЗО на два месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU Центральный райсуд 19 апреля арестовал на два месяца второго участника перестрелки в Пласте, в которой погиб человек, Ивана Габа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил избрать в отношении Габа меру пресечения в виде содержания под стражей. На срок два месяца, то есть до 17 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Как сообщает telegram-канал «Криминальный СЭТ», Габ ранее уже был судим. В день перестрелки он с товарищами избил двух местных жителей, которые, по их мнению, торговали наркотиками. С этого и начался конфликт двух групп. В суде Габ просил суд избрать ему менее тяжкую меру пресечения, например, домашний арест. Вместе с Габом под следствие попал и Рустам Сафин, который, по версии следствия, в ходе перестрелки убил одного человека и ранил второго. Меру пресечения ему избрали на день раньше. Его также отправили в СИЗО на два месяца. В ходе судебного заседания Сафин пояснил, что не хотел никого убивать, что хотел только припугнуть соперников. О том, что один человек погиб, а второй ранен, он узнал, явившись в отдел полиции. У погибшего остался малолетний ребенок. Перестрелка в Пласте произошла в ночь на 17 апреля. По данным URA.RU, две местные группировки запланировали встретиться, чтобы уладить конфликт. Но решить все словами не удалось и началась перестрелка, в результате которой двое жителей получили ранения. Один из них позже скончался в больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд 19 апреля арестовал на два месяца второго участника перестрелки в Пласте, в которой погиб человек, Ивана Габа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил избрать в отношении Габа меру пресечения в виде содержания под стражей. На срок два месяца, то есть до 17 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Как сообщает telegram-канал «Криминальный СЭТ», Габ ранее уже был судим. В день перестрелки он с товарищами избил двух местных жителей, которые, по их мнению, торговали наркотиками. С этого и начался конфликт двух групп. В суде Габ просил суд избрать ему менее тяжкую меру пресечения, например, домашний арест. Вместе с Габом под следствие попал и Рустам Сафин, который, по версии следствия, в ходе перестрелки убил одного человека и ранил второго. Меру пресечения ему избрали на день раньше. Его также отправили в СИЗО на два месяца. В ходе судебного заседания Сафин пояснил, что не хотел никого убивать, что хотел только припугнуть соперников. О том, что один человек погиб, а второй ранен, он узнал, явившись в отдел полиции. У погибшего остался малолетний ребенок. Перестрелка в Пласте произошла в ночь на 17 апреля. По данным URA.RU, две местные группировки запланировали встретиться, чтобы уладить конфликт. Но решить все словами не удалось и началась перестрелка, в результате которой двое жителей получили ранения. Один из них позже скончался в больнице.