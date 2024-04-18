У погибшего в перестрелке в Пласте остался трехлетний ребенок. Видео

18 апреля 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Обвиняемый Рустам Сафин сообщил в суде, что у погибшего остался трехлетний ребенок Фото: Альбина Золотухина © URA.RU У мужчины, погибшего в бандитской перестрелке в Пласте (Челябинская область), остался малолетний сын. Об этом на судебном заседании рассказал один из участников потасовки Рустам Сафин, передает корреспондент URA.RU. «Я пришел в полицию, не зная, что есть травмированный и убитый. Я не хотел никого убивать. Как выяснилось потом, у этого человека (погибшего — прим. URA.RU) остался маленький ребенок, которому три года. Я не хотел оставлять его без отца и не хотел оставлять родителей без сына», — заявил Сафин. По данным следствия, перестрелка произошла в ночь с 16 на 17 апреля. В результате двое местных жителей оказались ранены, один из них — смертельно. Все участники событий были оперативно установлены и задержаны правоохранительными органами. Сафина центральный райсуд Челябинска отправил в СИЗО до 17 июня. По данным источника URA.RU, стрельба произошла из-за конфликта двух местных банд. Они встретились на выезде из Пласта для разрешения конфликтной ситуации. Но диалога не получилось. Как заявил один из свидетелей, изначально причиной конфликта стало распространение наркотиков другой компанией, а Сафин оказался в перестрелке случайно. По словам Сафина, на место стычки вместе с другими товарищами он приехал по просьбе избитого друга. Он заявил, что не планировал открывать огонь по другим участникам конфликта, однако они первые начали стрельбу. Обвиняемый решил сдаться полиции, сообщив, что хотел «припугнуть» другую компанию, чтобы те перестали стрелять. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У мужчины, погибшего в бандитской перестрелке в Пласте (Челябинская область), остался малолетний сын. Об этом на судебном заседании рассказал один из участников потасовки Рустам Сафин, передает корреспондент URA.RU. «Я пришел в полицию, не зная, что есть травмированный и убитый. Я не хотел никого убивать. Как выяснилось потом, у этого человека (погибшего — прим. URA.RU) остался маленький ребенок, которому три года. Я не хотел оставлять его без отца и не хотел оставлять родителей без сына», — заявил Сафин. По данным следствия, перестрелка произошла в ночь с 16 на 17 апреля. В результате двое местных жителей оказались ранены, один из них — смертельно. Все участники событий были оперативно установлены и задержаны правоохранительными органами. Сафина центральный райсуд Челябинска отправил в СИЗО до 17 июня. По данным источника URA.RU, стрельба произошла из-за конфликта двух местных банд. Они встретились на выезде из Пласта для разрешения конфликтной ситуации. Но диалога не получилось. Как заявил один из свидетелей, изначально причиной конфликта стало распространение наркотиков другой компанией, а Сафин оказался в перестрелке случайно. По словам Сафина, на место стычки вместе с другими товарищами он приехал по просьбе избитого друга. Он заявил, что не планировал открывать огонь по другим участникам конфликта, однако они первые начали стрельбу. Обвиняемый решил сдаться полиции, сообщив, что хотел «припугнуть» другую компанию, чтобы те перестали стрелять.