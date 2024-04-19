19 апреля 2024

Свердловчан штрафуют за шашлыки в лесопарках

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Шашлык. Тюмень, свинина, шашлык, еда, мясо
Для юр. лиц штраф может достигать 800 тыс. рублей Фото:

В уральских лесопарках контрольно-патрульные группы штрафуют свердловчан за то, что они жарят шашлык в пожароопасный сезон. Об этом сообщает инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Верх-Исетскому району Андрей Буров.

«Мы выявляем места открытого огня, сжигания мусора, приготовления пищи в мангалах и жаровнях. Это все запрещено. За нарушение особого пожароопасного режима предусмотрены штрафы от 10 до 15 тысяч рублей для физических лиц. Предупреждение по соответствующей статье административного кодекса не предусмотрено», — заявил Буров. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале департамента информационной политики региона «Свердловский пул».

Контрольно-патрульные группы также проводят с отдыхающими разъяснительные беседы и рассказывают правила пожарной безопасности. Штрафы виновникам пожара составляют от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

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В уральских лесопарках контрольно-патрульные группы штрафуют свердловчан за то, что они жарят шашлык в пожароопасный сезон. Об этом сообщает инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Верх-Исетскому району Андрей Буров. «Мы выявляем места открытого огня, сжигания мусора, приготовления пищи в мангалах и жаровнях. Это все запрещено. За нарушение особого пожароопасного режима предусмотрены штрафы от 10 до 15 тысяч рублей для физических лиц. Предупреждение по соответствующей статье административного кодекса не предусмотрено», — заявил Буров. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале департамента информационной политики региона «Свердловский пул». Контрольно-патрульные группы также проводят с отдыхающими разъяснительные беседы и рассказывают правила пожарной безопасности. Штрафы виновникам пожара составляют от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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