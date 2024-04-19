Свердловчан штрафуют за шашлыки в лесопарках

В уральских лесопарках контрольно-патрульные группы штрафуют свердловчан за то, что они жарят шашлык в пожароопасный сезон. Об этом сообщает инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Верх-Исетскому району Андрей Буров.
«Мы выявляем места открытого огня, сжигания мусора, приготовления пищи в мангалах и жаровнях. Это все запрещено. За нарушение особого пожароопасного режима предусмотрены штрафы от 10 до 15 тысяч рублей для физических лиц. Предупреждение по соответствующей статье административного кодекса не предусмотрено», — заявил Буров. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале департамента информационной политики региона «Свердловский пул».
Контрольно-патрульные группы также проводят с отдыхающими разъяснительные беседы и рассказывают правила пожарной безопасности. Штрафы виновникам пожара составляют от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!