Развлечения Знаменитости В челябинском городе продают автограф хоккеиста Малкина за 150 тысяч рублей. Скрин 23 апреля 2024 в 05:25 Размер текста - 17 + Знаменитый магнитогорский хоккеист много лет играет за клуб НХЛ Фото: Илья Московец © URA.RU В городе Миассе Челябинской области за 150 тысяч рублей продают автограф хоккеиста Евгения Малкина. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «[Продам] автограф Евгения Малкина, оригинальный 100%. [Стоимостью] 150 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Евгений Малкин — воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». За время своей карьеры стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе клуба «Питтсбург Пингвинз», за который играет с 2006 года. Также два раза становился чемпионом мира (2012, 2014), участник трех Олимпийских игр (2006, 2010, 2014). Автограф Малкина готовы продать за 150 тысяч рублей Сайт объявлений «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В городе Миассе Челябинской области за 150 тысяч рублей продают автограф хоккеиста Евгения Малкина. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «[Продам] автограф Евгения Малкина, оригинальный 100%. [Стоимостью] 150 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Евгений Малкин — воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». За время своей карьеры стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе клуба «Питтсбург Пингвинз», за который играет с 2006 года. Также два раза становился чемпионом мира (2012, 2014), участник трех Олимпийских игр (2006, 2010, 2014). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям