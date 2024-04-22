В городе Миассе Челябинской области за 150 тысяч рублей продают автограф хоккеиста Евгения Малкина. Информация об этом размещена на сайте объявлений.
«[Продам] автограф Евгения Малкина, оригинальный 100%. [Стоимостью] 150 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Евгений Малкин — воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». За время своей карьеры стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе клуба «Питтсбург Пингвинз», за который играет с 2006 года. Также два раза становился чемпионом мира (2012, 2014), участник трех Олимпийских игр (2006, 2010, 2014).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!