22 апреля 2024

В челябинском городе продают автограф хоккеиста Малкина за 150 тысяч рублей. Скрин

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День металлурга. Магнитогорск, малкин евгений
Знаменитый магнитогорский хоккеист много лет играет за клуб НХЛ Фото:

В городе Миассе Челябинской области за 150 тысяч рублей продают автограф хоккеиста Евгения Малкина. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«[Продам] автограф Евгения Малкина, оригинальный 100%. [Стоимостью] 150 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Евгений Малкин — воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». За время своей карьеры стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе клуба «Питтсбург Пингвинз», за который играет с 2006 года. Также два раза становился чемпионом мира (2012, 2014), участник трех Олимпийских игр (2006, 2010, 2014).

Автограф Малкина готовы продать за 150 тысяч рублей
Автограф Малкина готовы продать за 150 тысяч рублей

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В городе Миассе Челябинской области за 150 тысяч рублей продают автограф хоккеиста Евгения Малкина. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «[Продам] автограф Евгения Малкина, оригинальный 100%. [Стоимостью] 150 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Евгений Малкин — воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». За время своей карьеры стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе клуба «Питтсбург Пингвинз», за который играет с 2006 года. Также два раза становился чемпионом мира (2012, 2014), участник трех Олимпийских игр (2006, 2010, 2014).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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