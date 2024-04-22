22 апреля 2024

В Челябинской области зарплаты работников культуры выросли на 16%

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата работников культуры и спорта в среднем составляет 61 тысячу рублей Фото:

В Челябинской области среднемесячные зарплаты сотрудников культуры, спорта и организации развлечений выросли на 16,4% за год. В областном центре прирост составил 23,5%, сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Темп прироста среднемесячной зарплаты в отрасли по сравнению с январем 2023 года составил 16,4%. Наибольший прирост достигнут в Усть-Катавском городском округе — 34% и Челябинском — 23,5%. В областном центре показатель составил 74,8 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в КСП.

В январе средняя заработная плата в отрасли составила 61 тысячу рублей, по крупным организациям показатель больше — 64 тысячи рублей. В Усть-Катаве средняя зарплата работников культуры и спорта установилось в 43 тысячи рублей, среди лидеров по приросту также Миасс (21,8%) — 45 тысяч рублей.

Аудиторы также выделили тройку лидеров по приросту зарплаты в районах. На первом месте Ашинский район (31,2%) — 47 тысяч рублей, следом идет Аргаяшский (26,7%) — 37,9 тысячи рублей, на третьем месте Карталинский (26,3%) — 45 тысяч рублей.

Согласно данным Челябинскстата по итогам 2023 года, средняя зарплата челябинцев выросла на десять тысяч рублей. Она составила 60,7 тысячи рублей.

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В Челябинской области среднемесячные зарплаты сотрудников культуры, спорта и организации развлечений выросли на 16,4% за год. В областном центре прирост составил 23,5%, сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Темп прироста среднемесячной зарплаты в отрасли по сравнению с январем 2023 года составил 16,4%. Наибольший прирост достигнут в Усть-Катавском городском округе — 34% и Челябинском — 23,5%. В областном центре показатель составил 74,8 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в КСП. В январе средняя заработная плата в отрасли составила 61 тысячу рублей, по крупным организациям показатель больше — 64 тысячи рублей. В Усть-Катаве средняя зарплата работников культуры и спорта установилось в 43 тысячи рублей, среди лидеров по приросту также Миасс (21,8%) — 45 тысяч рублей. Аудиторы также выделили тройку лидеров по приросту зарплаты в районах. На первом месте Ашинский район (31,2%) — 47 тысяч рублей, следом идет Аргаяшский (26,7%) — 37,9 тысячи рублей, на третьем месте Карталинский (26,3%) — 45 тысяч рублей. Согласно данным Челябинскстата по итогам 2023 года, средняя зарплата челябинцев выросла на десять тысяч рублей. Она составила 60,7 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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