В Челябинской области зарплаты работников культуры выросли на 16%

23 апреля 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Зарплата работников культуры и спорта в среднем составляет 61 тысячу рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области среднемесячные зарплаты сотрудников культуры, спорта и организации развлечений выросли на 16,4% за год. В областном центре прирост составил 23,5%, сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Темп прироста среднемесячной зарплаты в отрасли по сравнению с январем 2023 года составил 16,4%. Наибольший прирост достигнут в Усть-Катавском городском округе — 34% и Челябинском — 23,5%. В областном центре показатель составил 74,8 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в КСП. В январе средняя заработная плата в отрасли составила 61 тысячу рублей, по крупным организациям показатель больше — 64 тысячи рублей. В Усть-Катаве средняя зарплата работников культуры и спорта установилось в 43 тысячи рублей, среди лидеров по приросту также Миасс (21,8%) — 45 тысяч рублей. Аудиторы также выделили тройку лидеров по приросту зарплаты в районах. На первом месте Ашинский район (31,2%) — 47 тысяч рублей, следом идет Аргаяшский (26,7%) — 37,9 тысячи рублей, на третьем месте Карталинский (26,3%) — 45 тысяч рублей. Согласно данным Челябинскстата по итогам 2023 года, средняя зарплата челябинцев выросла на десять тысяч рублей. Она составила 60,7 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области среднемесячные зарплаты сотрудников культуры, спорта и организации развлечений выросли на 16,4% за год. В областном центре прирост составил 23,5%, сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Темп прироста среднемесячной зарплаты в отрасли по сравнению с январем 2023 года составил 16,4%. Наибольший прирост достигнут в Усть-Катавском городском округе — 34% и Челябинском — 23,5%. В областном центре показатель составил 74,8 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в КСП. В январе средняя заработная плата в отрасли составила 61 тысячу рублей, по крупным организациям показатель больше — 64 тысячи рублей. В Усть-Катаве средняя зарплата работников культуры и спорта установилось в 43 тысячи рублей, среди лидеров по приросту также Миасс (21,8%) — 45 тысяч рублей. Аудиторы также выделили тройку лидеров по приросту зарплаты в районах. На первом месте Ашинский район (31,2%) — 47 тысяч рублей, следом идет Аргаяшский (26,7%) — 37,9 тысячи рублей, на третьем месте Карталинский (26,3%) — 45 тысяч рублей. Согласно данным Челябинскстата по итогам 2023 года, средняя зарплата челябинцев выросла на десять тысяч рублей. Она составила 60,7 тысячи рублей.