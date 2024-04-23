Челябинка с позывным «Лиса» показала доставку груза помощи на передовую. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов. Екатеринбург, консервы, спальник, гуманитарная помощь донбассу
Бойцам доставлена гуманитарная помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Челябинка с позывным «Лиса» открыла мини-сериал о поездке координатора Народного фронта на передовую. Видео из Челябинска «за ленточку» URA.RU показал руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий.

«О том, как это было, наша „ЛИСА“ рассказывает от первого лица. Первая часть посвящена Луганску и Енакиево», — рассказал URA.RU Рыжий.

В ОНФ уточнили, что гуманитарные грузы направлены в Луганск, Донецк, Енакиево. В каждой машине для челябинских стрелков, саперов, танкистов и штурмовиков отправлен самый важный груз — приветы от близких.

Ранее стало известно, что к челябинским военным на СВО пришло семейство ящериц, которые идентичны рисунку на шевронах. Ящерицы стали талисманами, «живут на плечах военных, ходят вместе на задачи», отметили общественники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинка с позывным «Лиса» открыла мини-сериал о поездке координатора Народного фронта на передовую. Видео из Челябинска «за ленточку» URA.RU показал руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий. «О том, как это было, наша „ЛИСА“ рассказывает от первого лица. Первая часть посвящена Луганску и Енакиево», — рассказал URA.RU Рыжий. В ОНФ уточнили, что гуманитарные грузы направлены в Луганск, Донецк, Енакиево. В каждой машине для челябинских стрелков, саперов, танкистов и штурмовиков отправлен самый важный груз — приветы от близких. Ранее стало известно, что к челябинским военным на СВО пришло семейство ящериц, которые идентичны рисунку на шевронах. Ящерицы стали талисманами, «живут на плечах военных, ходят вместе на задачи», отметили общественники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...