Челябинка с позывным «Лиса» открыла мини-сериал о поездке координатора Народного фронта на передовую. Видео из Челябинска «за ленточку» URA.RU показал руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий.
«О том, как это было, наша „ЛИСА“ рассказывает от первого лица. Первая часть посвящена Луганску и Енакиево», — рассказал URA.RU Рыжий.
В ОНФ уточнили, что гуманитарные грузы направлены в Луганск, Донецк, Енакиево. В каждой машине для челябинских стрелков, саперов, танкистов и штурмовиков отправлен самый важный груз — приветы от близких.
Ранее стало известно, что к челябинским военным на СВО пришло семейство ящериц, которые идентичны рисунку на шевронах. Ящерицы стали талисманами, «живут на плечах военных, ходят вместе на задачи», отметили общественники.
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