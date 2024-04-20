К челябинским военным на СВО пришло семейство ящериц. Один в один как на уральских шевронах. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий.
«Южноуральские бойцы из десантно-штурмовой бригады, которым мы помогаем, приручили маленьких ящерок. Именно ящерица является официальным символом военнослужащих с Урала. Она изображена на шевроне и это хороший знак», — рассказал URA.RU Рыжий.
В региональном Народном фронте заявили, что пятеро «зеленых» сами пришли целой семьей в расположение штурмовиков, угостились печеньем и решили остаться. Ящерицы стали талисманами, «живут на плечах военных, ходят вместе на задачи», отметили общественники.
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