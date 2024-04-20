Общество К челябинским военным на СВО пришли ящерицы. Видео 21 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 + Ящерицы стали талисманами для бойцов с Урала Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К челябинским военным на СВО пришло семейство ящериц. Один в один как на уральских шевронах. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий. «Южноуральские бойцы из десантно-штурмовой бригады, которым мы помогаем, приручили маленьких ящерок. Именно ящерица является официальным символом военнослужащих с Урала. Она изображена на шевроне и это хороший знак», — рассказал URA.RU Рыжий. В региональном Народном фронте заявили, что пятеро «зеленых» сами пришли целой семьей в расположение штурмовиков, угостились печеньем и решили остаться. Ящерицы стали талисманами, «живут на плечах военных, ходят вместе на задачи», отметили общественники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! К челябинским военным на СВО пришло семейство ящериц. Один в один как на уральских шевронах. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий. «Южноуральские бойцы из десантно-штурмовой бригады, которым мы помогаем, приручили маленьких ящерок. Именно ящерица является официальным символом военнослужащих с Урала. Она изображена на шевроне и это хороший знак», — рассказал URA.RU Рыжий. В региональном Народном фронте заявили, что пятеро «зеленых» сами пришли целой семьей в расположение штурмовиков, угостились печеньем и решили остаться. Ящерицы стали талисманами, «живут на плечах военных, ходят вместе на задачи», отметили общественники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям