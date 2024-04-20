20 апреля 2024
19 апреля 2024

К челябинским военным на СВО пришли ящерицы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Акватеррариум. Пермь, ящерица, террариум, рептилии
Ящерицы стали талисманами для бойцов с Урала Фото:
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К челябинским военным на СВО пришло семейство ящериц. Один в один как на уральских шевронах. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий.

«Южноуральские бойцы из десантно-штурмовой бригады, которым мы помогаем, приручили маленьких ящерок. Именно ящерица является официальным символом военнослужащих с Урала. Она изображена на шевроне и это хороший знак», — рассказал URA.RU Рыжий.

В региональном Народном фронте заявили, что пятеро «зеленых» сами пришли целой семьей в расположение штурмовиков, угостились печеньем и решили остаться. Ящерицы стали талисманами, «живут на плечах военных, ходят вместе на задачи», отметили общественники.

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К челябинским военным на СВО пришло семейство ящериц. Один в один как на уральских шевронах. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий. «Южноуральские бойцы из десантно-штурмовой бригады, которым мы помогаем, приручили маленьких ящерок. Именно ящерица является официальным символом военнослужащих с Урала. Она изображена на шевроне и это хороший знак», — рассказал URA.RU Рыжий. В региональном Народном фронте заявили, что пятеро «зеленых» сами пришли целой семьей в расположение штурмовиков, угостились печеньем и решили остаться. Ящерицы стали талисманами, «живут на плечах военных, ходят вместе на задачи», отметили общественники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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