В Челябинской области нашли партии опасных ряженки и йогурта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, проверка качества
Производитель оформил документы на ряженку и йогурт в фантомных лабораториях Фото:

В Челябинской области нашли небезопасные для питания партии ряженки и йогурта. Уральский Россельхознадзор аннулировал декларации на продукцию, выяснив, что испытания были проведены в несуществующих лабораториях, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Управлением аннулированы декларации челябинского предприятия на ряженку и йогурт. Документы были оформлены на основании протоколов, выданных лабораториями „Герц“ (Москва) и „Качество продукции“ (Сергиев Посад). Лаборатории по указанным адресам деятельность не осуществляют, а значит продукция не соответствует требованиям безопасности», — сообщили в Россельхознадзоре.

Производителю объявили предостережение. Лаборатории включат в список фантомных площадок, отметили в надзорном ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области нашли небезопасные для питания партии ряженки и йогурта. Уральский Россельхознадзор аннулировал декларации на продукцию, выяснив, что испытания были проведены в несуществующих лабораториях, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Управлением аннулированы декларации челябинского предприятия на ряженку и йогурт. Документы были оформлены на основании протоколов, выданных лабораториями „Герц“ (Москва) и „Качество продукции“ (Сергиев Посад). Лаборатории по указанным адресам деятельность не осуществляют, а значит продукция не соответствует требованиям безопасности», — сообщили в Россельхознадзоре. Производителю объявили предостережение. Лаборатории включат в список фантомных площадок, отметили в надзорном ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...