В Челябинской области нашли партии опасных ряженки и йогурта

В Челябинской области нашли небезопасные для питания партии ряженки и йогурта. Уральский Россельхознадзор аннулировал декларации на продукцию, выяснив, что испытания были проведены в несуществующих лабораториях, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Управлением аннулированы декларации челябинского предприятия на ряженку и йогурт. Документы были оформлены на основании протоколов, выданных лабораториями „Герц“ (Москва) и „Качество продукции“ (Сергиев Посад). Лаборатории по указанным адресам деятельность не осуществляют, а значит продукция не соответствует требованиям безопасности», — сообщили в Россельхознадзоре.
Производителю объявили предостережение. Лаборатории включат в список фантомных площадок, отметили в надзорном ведомстве.
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