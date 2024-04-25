Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил «Металлург» и Рашникова с победой

25 апреля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев присоединился к поздравлениям ХК «Металлург» Фото: Илья Московец © URA.RU Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в социальных сетях поздравил магнитогорский «Металлург» (Челябинская область) с победой в Кубке Гагарина. Помимо команды он выделил роль основного совладельца ММК, которому принадлежит клуб, Виктора Рашникова. «Магнитка — красавцы!!! Хоккеистов и тренеров поздравляю с грандиозной победой в Кубке Гагарина!!! Молодцы!!! Илья Набоков-супергерой!!! Браво, Металлург! Отдельно поздравляю Виктора Рашникова», — написал Губерниев в своем telegram-канале. «Металлург» в третий раз в своей истории стал обладателем главного трофея КХЛ. В финальной серии до четырех побед они «в сухую» обыграли ярославский «Локомотив». Сразу после вручения кубка команда в полном составе вернулась в Магнитогорск, где их уже ждали фанаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в социальных сетях поздравил магнитогорский «Металлург» (Челябинская область) с победой в Кубке Гагарина. Помимо команды он выделил роль основного совладельца ММК, которому принадлежит клуб, Виктора Рашникова. «Магнитка — красавцы!!! Хоккеистов и тренеров поздравляю с грандиозной победой в Кубке Гагарина!!! Молодцы!!! Илья Набоков-супергерой!!! Браво, Металлург! Отдельно поздравляю Виктора Рашникова», — написал Губерниев в своем telegram-канале. «Металлург» в третий раз в своей истории стал обладателем главного трофея КХЛ. В финальной серии до четырех побед они «в сухую» обыграли ярославский «Локомотив». Сразу после вручения кубка команда в полном составе вернулась в Магнитогорск, где их уже ждали фанаты.