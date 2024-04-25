Часть Центрального рынка в Перми застроят жильем

25 апреля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Пространство вокруг рынка уже активно осваивается Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермский девелопер «Ингрупп» купил участок площадью 1,47 га в районе Центрального рынка. На нем компания намерена построить многофункциональны жилой комплекс на 40-50 тысяч кв. м. жилья. «Девелопер „Ингрупп“ может заняться застройкой на Центральном рынке в Перми. Структура строительной группы — ООО „СЗ ‚Уно‘“ — стала владельцем земельного участка площадью 1,47 га на территории рынка. Площадка ограничена шоссе Космонавтов, Баковым переулком, Эпроновской улицей, выше металлорынка», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В компании изданию пояснили, что сейчас разрабатывают концепцию проекта. Помимо жилья, «Ингрупп» намерены построить коммерческие помещения, а также многоуровневый паркинг. Девелопер обещает, что в ЖК будут продуманы «архитектурная составляющая, уровень благоустройства, планировочные решения». Ранее сообщалось, что владельцы рынка «Гача» планировали построить на его месте жилые дома, но потом стало известно, что в этом им поможет удмуртский девелопер «Талан». Рядом на ул. Пушкина, 91 два дома со смотровыми площадками на крыше строит «ПМД». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский девелопер «Ингрупп» купил участок площадью 1,47 га в районе Центрального рынка. На нем компания намерена построить многофункциональны жилой комплекс на 40-50 тысяч кв. м. жилья. «Девелопер „Ингрупп“ может заняться застройкой на Центральном рынке в Перми. Структура строительной группы — ООО „СЗ ‚Уно‘“ — стала владельцем земельного участка площадью 1,47 га на территории рынка. Площадка ограничена шоссе Космонавтов, Баковым переулком, Эпроновской улицей, выше металлорынка», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В компании изданию пояснили, что сейчас разрабатывают концепцию проекта. Помимо жилья, «Ингрупп» намерены построить коммерческие помещения, а также многоуровневый паркинг. Девелопер обещает, что в ЖК будут продуманы «архитектурная составляющая, уровень благоустройства, планировочные решения». Ранее сообщалось, что владельцы рынка «Гача» планировали построить на его месте жилые дома, но потом стало известно, что в этом им поможет удмуртский девелопер «Талан». Рядом на ул. Пушкина, 91 два дома со смотровыми площадками на крыше строит «ПМД».