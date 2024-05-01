DM: Британия будет участвовать в создании «Небесного щита» для борьбы с Россией

01 мая 2024 в 08:57 Размер текста - 17 +

Великобритания уже имеет собственную многоуровневую систему ПВО Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense Великобритания ведет переговоры о присоединении к новой системе противовоздушной обороны (ПВО) Европы «Небесный щит» для борьбы с Россией. Об этом заявила министр обороны страны Грант Шаппс. «Грант Шаппс вчера подтвердил, что Великобритания ведет переговоры о присоединении к новой европейской системе противовоздушной обороны, которая будет сбивать ракетные удары и удары беспилотников со стороны таких противников, как Россия», — пишет британская газета Daily Mail . По словам главы военного ведомства, Лондон находится на ранних стадиях работы со своими европейскими союзниками над тем, как может выглядеть «Небесный щит». Он отметил, что Британия уже имеет «многоуровневую защиту», включающую в себя сверхзвуковые самолеты «Тайфун». Европейский проект «Небесный щит» (European Sky Shield) был инициирован Германией в августе 2022 года в связи с началом российской специальной военной операцией на Украине. На данный момент он объединяет 19 государств, включая Великобританию. В проекте участвуют члены НАТО — Словакия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния, Словения, Эстония и Норвегия. В феврале 2023 года к инициативе присоединились Дания и стремящаяся вступить в НАТО Швеция. В июле того же года в проект вступили Швейцария и Австрия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания ведет переговоры о присоединении к новой системе противовоздушной обороны (ПВО) Европы «Небесный щит» для борьбы с Россией. Об этом заявила министр обороны страны Грант Шаппс. «Грант Шаппс вчера подтвердил, что Великобритания ведет переговоры о присоединении к новой европейской системе противовоздушной обороны, которая будет сбивать ракетные удары и удары беспилотников со стороны таких противников, как Россия», — пишет британская газета Daily Mail. По словам главы военного ведомства, Лондон находится на ранних стадиях работы со своими европейскими союзниками над тем, как может выглядеть «Небесный щит». Он отметил, что Британия уже имеет «многоуровневую защиту», включающую в себя сверхзвуковые самолеты «Тайфун». Европейский проект «Небесный щит» (European Sky Shield) был инициирован Германией в августе 2022 года в связи с началом российской специальной военной операцией на Украине. На данный момент он объединяет 19 государств, включая Великобританию. В проекте участвуют члены НАТО — Словакия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния, Словения, Эстония и Норвегия. В феврале 2023 года к инициативе присоединились Дания и стремящаяся вступить в НАТО Швеция. В июле того же года в проект вступили Швейцария и Австрия.