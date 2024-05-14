Екатеринбуржец подарил украденный фаллоимитатор женщине

Ущерб похищенного составил 2,5 тысячи рублей
Екатеринбуржец, укравший фаллоимитатор из магазина здоровья, отдал его неизвестной женщине. Подробности необычной кражи URA.RU рассказал источник, близкий к теме.
«Когда мужчину задержали, он признался в краже и заявил, что сбыл секс-игрушку некой женщине. Кто именно эта дама, он не пояснил», — рассказал собеседник.
В момент кражи гражданин был пьян. Он пытался украсть и второй фаллоимитатор, но кинул его в голову продавщице, которая заметила, что покупатель пытается похитить товар. Второй же он спрятал под куртку и сбежал.
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