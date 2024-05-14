14 мая 2024

Екатеринбуржец подарил украденный фаллоимитатор женщине

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, женское белье
Ущерб похищенного составил 2,5 тысячи рублей Фото:

Екатеринбуржец, укравший фаллоимитатор из магазина здоровья, отдал его неизвестной женщине. Подробности необычной кражи URA.RU рассказал источник, близкий к теме.

«Когда мужчину задержали, он признался в краже и заявил, что сбыл секс-игрушку некой женщине. Кто именно эта дама, он не пояснил», — рассказал собеседник.

В момент кражи гражданин был пьян. Он пытался украсть и второй фаллоимитатор, но кинул его в голову продавщице, которая заметила, что покупатель пытается похитить товар. Второй же он спрятал под куртку и сбежал.

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Екатеринбуржец, укравший фаллоимитатор из магазина здоровья, отдал его неизвестной женщине. Подробности необычной кражи URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «Когда мужчину задержали, он признался в краже и заявил, что сбыл секс-игрушку некой женщине. Кто именно эта дама, он не пояснил», — рассказал собеседник. В момент кражи гражданин был пьян. Он пытался украсть и второй фаллоимитатор, но кинул его в голову продавщице, которая заметила, что покупатель пытается похитить товар. Второй же он спрятал под куртку и сбежал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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