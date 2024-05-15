Бастрыкин требует доложить о разрушающейся свердловской больнице

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Больница скорой медицинской помощи. Курган, коридор, каталка, носилки, бсмп, больница
Деревянные окна больницы прогнили, а входная группа здания разрушается (архивное фото) Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о больнице в Первоуральске (Свердловская область), которая якобы находится в разрушенном состоянии, несмотря на выделенные на ремонт деньги. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«В сети Интернет сообщается, что в 2021 году на ремонт поликлиники в городе Первоуральске Свердловской области выделены бюджетные средства в крупной сумме, однако до настоящего времени медицинское учреждение находится в непригодном состоянии. Входная группа здания разрушается, в стенах трещины, деревянные оконные проемы прогнили», — говорится в telegram-канале Информационного центра СК России. Подрядчик начал ремонт еще в прошлом году, однако после контракт с ним был расторгнут.

Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку. Также Бастрыкин требует доложить о ходе первоначальной проверки, а после — о ее результатах.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о больнице в Первоуральске (Свердловская область), которая якобы находится в разрушенном состоянии, несмотря на выделенные на ремонт деньги. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В сети Интернет сообщается, что в 2021 году на ремонт поликлиники в городе Первоуральске Свердловской области выделены бюджетные средства в крупной сумме, однако до настоящего времени медицинское учреждение находится в непригодном состоянии. Входная группа здания разрушается, в стенах трещины, деревянные оконные проемы прогнили», — говорится в telegram-канале Информационного центра СК России. Подрядчик начал ремонт еще в прошлом году, однако после контракт с ним был расторгнут. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку. Также Бастрыкин требует доложить о ходе первоначальной проверки, а после — о ее результатах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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