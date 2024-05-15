Бастрыкин требует доложить о разрушающейся свердловской больнице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о больнице в Первоуральске (Свердловская область), которая якобы находится в разрушенном состоянии, несмотря на выделенные на ремонт деньги. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«В сети Интернет сообщается, что в 2021 году на ремонт поликлиники в городе Первоуральске Свердловской области выделены бюджетные средства в крупной сумме, однако до настоящего времени медицинское учреждение находится в непригодном состоянии. Входная группа здания разрушается, в стенах трещины, деревянные оконные проемы прогнили», — говорится в telegram-канале Информационного центра СК России. Подрядчик начал ремонт еще в прошлом году, однако после контракт с ним был расторгнут.
Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку. Также Бастрыкин требует доложить о ходе первоначальной проверки, а после — о ее результатах.
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