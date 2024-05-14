Бастрыкин взялся за дело екатеринбургской семьи, которую выгоняют из России

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с семьей Морозовых из Екатеринбурга, которые столкнулись с угрозой депортации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку», — следует из сообщения. Доклад о ходе и результатах проверки доложат главе ведомства.
О выдворении многодетной семьи, которая прилетела из Казахстана, стало известно 14 мая. Морозовы живут на Среднем Урале с 2017 года, но подлежат депортации из-за просрочки в оформлении карты мигранта и задержки сдачи дактилоскопии. Депутат Госдумы Максим Иванов направил запрос исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву, выразив надежду на положительное разрешение инцидента. Сейчас Морозовы находятся в спецприемнике. Полная информация об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.
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