14 мая 2024

Бастрыкин взялся за дело екатеринбургской семьи, которую выгоняют из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин получит доклад о результатах проверки Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с семьей Морозовых из Екатеринбурга, которые столкнулись с угрозой депортации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку», — следует из сообщения. Доклад о ходе и результатах проверки доложат главе ведомства.

О выдворении многодетной семьи, которая прилетела из Казахстана, стало известно 14 мая. Морозовы живут на Среднем Урале с 2017 года, но подлежат депортации из-за просрочки в оформлении карты мигранта и задержки сдачи дактилоскопии. Депутат Госдумы Максим Иванов направил запрос исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву, выразив надежду на положительное разрешение инцидента. Сейчас Морозовы находятся в спецприемнике. Полная информация об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с семьей Морозовых из Екатеринбурга, которые столкнулись с угрозой депортации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку», — следует из сообщения. Доклад о ходе и результатах проверки доложат главе ведомства. О выдворении многодетной семьи, которая прилетела из Казахстана, стало известно 14 мая. Морозовы живут на Среднем Урале с 2017 года, но подлежат депортации из-за просрочки в оформлении карты мигранта и задержки сдачи дактилоскопии. Депутат Госдумы Максим Иванов направил запрос исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву, выразив надежду на положительное разрешение инцидента. Сейчас Морозовы находятся в спецприемнике. Полная информация об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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