Звезды едут в Екатеринбург ради презентации новой части «Майора Грома»

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Обновление кинотеатра "Заря". Екатеринбург, кинотеатр заря, заря, заря кинотеатр
Показ пройдет в «Синема Парк» Фото:

В Екатеринбурге пройдет премьерный показ фильма «Майор Гром: Игра», на который приедут актеры, продюсер и сценарист картины. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.

«24 мая „Синема Парк“ в ТРЦ „Алатырь“ приглашает на премьеру „Майор Гром: Игра“ и встречу с актерами Александром Сетейкиным и Михаилом Китаевым, продюсером Артемом Габреляновым и сценаристом Олегом Трофимом. Сбор гостей и общение в фойе в 19:00, начало сеанса в 20:00», — анонсировали организаторы.

Майор Гром — первый русский супергерой из одноименных комиксов издательства Bubble. В центре сюжета всех картин — неподкупный питерский полицейский Игорь Гром, который борется со злом. В 2021 году картина «Майор Гром: Чумной Доктор» режиссера Олега Трофима стал самым популярным фильмом на Netflix. В новой части речь пойдет о событиях спустя год после поимки Чумного Доктора, о популярности Грома и внезапно нарушенной идиллии.

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В Екатеринбурге пройдет премьерный показ фильма «Майор Гром: Игра», на который приедут актеры, продюсер и сценарист картины. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «24 мая „Синема Парк“ в ТРЦ „Алатырь“ приглашает на премьеру „Майор Гром: Игра“ и встречу с актерами Александром Сетейкиным и Михаилом Китаевым, продюсером Артемом Габреляновым и сценаристом Олегом Трофимом. Сбор гостей и общение в фойе в 19:00, начало сеанса в 20:00», — анонсировали организаторы. Майор Гром — первый русский супергерой из одноименных комиксов издательства Bubble. В центре сюжета всех картин — неподкупный питерский полицейский Игорь Гром, который борется со злом. В 2021 году картина «Майор Гром: Чумной Доктор» режиссера Олега Трофима стал самым популярным фильмом на Netflix. В новой части речь пойдет о событиях спустя год после поимки Чумного Доктора, о популярности Грома и внезапно нарушенной идиллии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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