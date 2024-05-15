Звезды едут в Екатеринбург ради презентации новой части «Майора Грома»

Показ пройдет в «Синема Парк» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге пройдет премьерный показ фильма «Майор Гром: Игра», на который приедут актеры, продюсер и сценарист картины. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.

«24 мая „Синема Парк“ в ТРЦ „Алатырь“ приглашает на премьеру „Майор Гром: Игра“ и встречу с актерами Александром Сетейкиным и Михаилом Китаевым, продюсером Артемом Габреляновым и сценаристом Олегом Трофимом. Сбор гостей и общение в фойе в 19:00, начало сеанса в 20:00», — анонсировали организаторы.

Майор Гром — первый русский супергерой из одноименных комиксов издательства Bubble. В центре сюжета всех картин — неподкупный питерский полицейский Игорь Гром, который борется со злом. В 2021 году картина «Майор Гром: Чумной Доктор» режиссера Олега Трофима стал самым популярным фильмом на Netflix. В новой части речь пойдет о событиях спустя год после поимки Чумного Доктора, о популярности Грома и внезапно нарушенной идиллии.