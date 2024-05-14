Роскомнадзор наказал паблик, раздражающий руководство УрФУ

Роскомнадзор сделал предупреждение крупному паблику "URFU MEMES" (более 37 тысяч подписчиков) в соцсети "ВКонтакте", который высмеивает студенческий быт и порядки в Уральском федеральном университете (чем раздражает руководство вуза). Поводом стал один из последних постов, где студентам, предположительно, предложили купить справки для освобождения от физкультуры. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.
"В сообществе появилось странное рекламное объявление, что за деньги можно получить освобождение от физкультуры. Вскоре оно пропало, потому что предупреждение сделал Роскомнадзор — после жалобы от некоего Никиты из Союза студентов УрФУ. И теперь, как я понимаю, активность паблика может быть минимизирована или он вовсе закроется", — поделился собеседник агентства.
Сейчас на странице подобных рекламных постов действительно нет. Накануне было опубликовано сообщение: "Всем спасибо, конфликт окончен. На досуге подумайте, что вы друг другу пишете". В группе постят мемы о студенческой жизни, но, помимо безобидных, есть и вызывающие, из которых может сложиться впечатление, что университет — ужасное место, а те, кто вступает в союз студентов — недалекие люди.
URA.RU направило запрос в пресс-службу РКН с просьбой прокомментировать, действительно ли к паблику были претензии. Ответ ожидается. В пресс-службе УрФУ корреспонденту заявили, что в Роскомнадзор на паблик не жаловались. "Мы продолжаем делать свою работу, будто таких пабликов и не существует", — отметили там.
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