Озеро, из которого берут воду челябинские города, поменяло цвет

02 мая 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Вода изменила цвет и запах из-за таяния снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Снежинска и ряда окрестных городов и поселков Челябинской области пожаловались на желтый цвет и неприятный запах болота в системе водоснабжения. В администрации Снежинска объяснили причины таких перемен обилием талых вод в озере Синара. «По информации АО „Трансэнерго“, цвет воды в питьевом источнике озеро Синара изменился в результате большого количества талых вод. На станции водоподготовки осуществляются все необходимые мероприятия по обеззараживанию воды», — уточнили в пресс-службе мэрии Снежинска. В пресс-службе администрации отметили, что вода в системе водоснабжения соответствует нормам. Жителей попросили немного подождать, так как ситуация с цветом воды должна в ближайшее время исправиться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Снежинска и ряда окрестных городов и поселков Челябинской области пожаловались на желтый цвет и неприятный запах болота в системе водоснабжения. В администрации Снежинска объяснили причины таких перемен обилием талых вод в озере Синара. «По информации АО „Трансэнерго“, цвет воды в питьевом источнике озеро Синара изменился в результате большого количества талых вод. На станции водоподготовки осуществляются все необходимые мероприятия по обеззараживанию воды», — уточнили в пресс-службе мэрии Снежинска. В пресс-службе администрации отметили, что вода в системе водоснабжения соответствует нормам. Жителей попросили немного подождать, так как ситуация с цветом воды должна в ближайшее время исправиться.