01 мая 2024

Озеро, из которого берут воду челябинские города, поменяло цвет

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки. Курган, озеро, стакан, заозерный
Вода изменила цвет и запах из-за таяния снега Фото:

Жители Снежинска и ряда окрестных городов и поселков Челябинской области пожаловались на желтый цвет и неприятный запах болота в системе водоснабжения. В администрации Снежинска объяснили причины таких перемен обилием талых вод в озере Синара.

«По информации АО „Трансэнерго“, цвет воды в питьевом источнике озеро Синара изменился в результате большого количества талых вод. На станции водоподготовки осуществляются все необходимые мероприятия по обеззараживанию воды», — уточнили в пресс-службе мэрии Снежинска.

В пресс-службе администрации отметили, что вода в системе водоснабжения соответствует нормам. Жителей попросили немного подождать, так как ситуация с цветом воды должна в ближайшее время исправиться.

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Жители Снежинска и ряда окрестных городов и поселков Челябинской области пожаловались на желтый цвет и неприятный запах болота в системе водоснабжения. В администрации Снежинска объяснили причины таких перемен обилием талых вод в озере Синара. «По информации АО „Трансэнерго“, цвет воды в питьевом источнике озеро Синара изменился в результате большого количества талых вод. На станции водоподготовки осуществляются все необходимые мероприятия по обеззараживанию воды», — уточнили в пресс-службе мэрии Снежинска. В пресс-службе администрации отметили, что вода в системе водоснабжения соответствует нормам. Жителей попросили немного подождать, так как ситуация с цветом воды должна в ближайшее время исправиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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