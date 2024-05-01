Озеро, из которого берут воду челябинские города, поменяло цвет

Жители Снежинска и ряда окрестных городов и поселков Челябинской области пожаловались на желтый цвет и неприятный запах болота в системе водоснабжения. В администрации Снежинска объяснили причины таких перемен обилием талых вод в озере Синара.
«По информации АО „Трансэнерго“, цвет воды в питьевом источнике озеро Синара изменился в результате большого количества талых вод. На станции водоподготовки осуществляются все необходимые мероприятия по обеззараживанию воды», — уточнили в пресс-службе мэрии Снежинска.
В пресс-службе администрации отметили, что вода в системе водоснабжения соответствует нормам. Жителей попросили немного подождать, так как ситуация с цветом воды должна в ближайшее время исправиться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!