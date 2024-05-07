В Аргентине начался суд по экстрадиции россиянина Чуркина на Украину

07 мая 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Игорь Чуркин заявил, что в Аргентине у него родилась дочь, поэтому он запросил гражданство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд по возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину начался в Аргентине. Об этом заявил адвокат Кристиан Рубилар. «Суд по экстрадиции уже начался. Сегодня мы представляем исключения — статус беженца, подача заявления на гражданство — и предоставляем доказательства», — сказал Кристиан Рубилар. Его слова приводит РИА Новости. При этом он затруднился назвать срок, в течение которого будет рассмотрено дело. Ранее в Аргентине задержали Чуркина по запросу Киева. Обвиняют его на Украине за заведомо ложное сообщение о совершении преступления (383 статья УК). Сам Чуркин просит политического убежища и гражданство. Если аргентинская сторона примет это, то экстрадиции не будет. В Аргентине у Чуркина родилась дочь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд по возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину начался в Аргентине. Об этом заявил адвокат Кристиан Рубилар. «Суд по экстрадиции уже начался. Сегодня мы представляем исключения — статус беженца, подача заявления на гражданство — и предоставляем доказательства», — сказал Кристиан Рубилар. Его слова приводит РИА Новости. При этом он затруднился назвать срок, в течение которого будет рассмотрено дело. Ранее в Аргентине задержали Чуркина по запросу Киева. Обвиняют его на Украине за заведомо ложное сообщение о совершении преступления (383 статья УК). Сам Чуркин просит политического убежища и гражданство. Если аргентинская сторона примет это, то экстрадиции не будет. В Аргентине у Чуркина родилась дочь.