В Аргентине начался суд по экстрадиции россиянина Чуркина на Украину

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Игорь Чуркин заявил, что в Аргентине у него родилась дочь, поэтому он запросил гражданство Фото:

Суд по возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину начался в Аргентине. Об этом заявил адвокат Кристиан Рубилар.

«Суд по экстрадиции уже начался. Сегодня мы представляем исключения — статус беженца, подача заявления на гражданство — и предоставляем доказательства», — сказал Кристиан Рубилар. Его слова приводит РИА Новости. При этом он затруднился назвать срок, в течение которого будет рассмотрено дело.

Ранее в Аргентине задержали Чуркина по запросу Киева. Обвиняют его на Украине за заведомо ложное сообщение о совершении преступления (383 статья УК). Сам Чуркин просит политического убежища и гражданство. Если аргентинская сторона примет это, то экстрадиции не будет. В Аргентине у Чуркина родилась дочь.

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Суд по возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину начался в Аргентине. Об этом заявил адвокат Кристиан Рубилар. «Суд по экстрадиции уже начался. Сегодня мы представляем исключения — статус беженца, подача заявления на гражданство — и предоставляем доказательства», — сказал Кристиан Рубилар. Его слова приводит РИА Новости. При этом он затруднился назвать срок, в течение которого будет рассмотрено дело. Ранее в Аргентине задержали Чуркина по запросу Киева. Обвиняют его на Украине за заведомо ложное сообщение о совершении преступления (383 статья УК). Сам Чуркин просит политического убежища и гражданство. Если аргентинская сторона примет это, то экстрадиции не будет. В Аргентине у Чуркина родилась дочь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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