В Аргентине начался суд по экстрадиции россиянина Чуркина на Украину

Суд по возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину начался в Аргентине. Об этом заявил адвокат Кристиан Рубилар.
«Суд по экстрадиции уже начался. Сегодня мы представляем исключения — статус беженца, подача заявления на гражданство — и предоставляем доказательства», — сказал Кристиан Рубилар. Его слова приводит РИА Новости. При этом он затруднился назвать срок, в течение которого будет рассмотрено дело.
Ранее в Аргентине задержали Чуркина по запросу Киева. Обвиняют его на Украине за заведомо ложное сообщение о совершении преступления (383 статья УК). Сам Чуркин просит политического убежища и гражданство. Если аргентинская сторона примет это, то экстрадиции не будет. В Аргентине у Чуркина родилась дочь.
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