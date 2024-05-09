Путин поговорил с Шойгу после парада Победы
новость из сюжетаДень Победы в России в 2024 году
Президент России Владимир Путин недолго поговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу после парада Победы. Однако о чем именно, неизвестно.
Парад Победы прошел на Красной площади. После завершения Путин и Шойгу прошли и коротко поговорили. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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