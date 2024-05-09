Общество Путин поговорил с Шойгу 09 мая 2024 в 13:00 Размер текста - 17 + Путин поговорил с Шойгу после парада Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Президент России Владимир Путин недолго поговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу после парада Победы. Однако о чем именно, неизвестно. Парад Победы прошел на Красной площади. После завершения Путин и Шойгу прошли и коротко поговорили. URA.RU ведет прямую трансляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин недолго поговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу после парада Победы. Однако о чем именно, неизвестно. Парад Победы прошел на Красной площади. После завершения Путин и Шойгу прошли и коротко поговорили. URA.RU ведет прямую трансляцию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям