Путин поговорил с Шойгу

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Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве 2022. Москва, шойгу сергей, путин владимир, день победы, 9 мая, красная площадь, парад
Путин поговорил с Шойгу после парада Победы Фото:
новость из сюжета
День Победы в России в 2024 году

Президент России Владимир Путин недолго поговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу после парада Победы. Однако о чем именно, неизвестно.

Парад Победы прошел на Красной площади. После завершения Путин и Шойгу прошли и коротко поговорили. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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Президент России Владимир Путин недолго поговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу после парада Победы. Однако о чем именно, неизвестно. Парад Победы прошел на Красной площади. После завершения Путин и Шойгу прошли и коротко поговорили. URA.RU ведет прямую трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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