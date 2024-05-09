В мире Европа Эстония решила расторгнуть договор о сотрудничестве с Россией в важной сфере Эстония расторгла с Россией договор о сотрудничестве образовательной сфере 09 мая 2024 в 18:20 Размер текста - 17 + Эстония прекратила сотрудничать с РФ в образовательной сфере из-за СВО Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Эстония намерена расторгнуть с Россией договор о сотрудничестве в сфере образования. Соглашение было заключено между странами еще в 1994 году, сообщает издание Postimees. «В четверг было принято решение о расторжении договора 1994 года о сотрудничестве в области образования между Эстонией и Россией», — говорится в материале. Уточняется, что прекращение действия соглашения связано с проведением российской спецоперации на Украине. Ранее был расторгнут договор РФ и Эстонии о сотрудничестве в таможенной сфере, напоминает Life . Также было прекращено действие соглашения о совместном сохранении культурных ценностей, передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Эстония намерена расторгнуть с Россией договор о сотрудничестве в сфере образования. Соглашение было заключено между странами еще в 1994 году, сообщает издание Postimees. «В четверг было принято решение о расторжении договора 1994 года о сотрудничестве в области образования между Эстонией и Россией», — говорится в материале. Уточняется, что прекращение действия соглашения связано с проведением российской спецоперации на Украине. Ранее был расторгнут договор РФ и Эстонии о сотрудничестве в таможенной сфере, напоминает Life. Также было прекращено действие соглашения о совместном сохранении культурных ценностей, передает деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям