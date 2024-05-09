Эстония решила расторгнуть договор о сотрудничестве с Россией в важной сфере

Эстония намерена расторгнуть с Россией договор о сотрудничестве в сфере образования. Соглашение было заключено между странами еще в 1994 году, сообщает издание Postimees.
«В четверг было принято решение о расторжении договора 1994 года о сотрудничестве в области образования между Эстонией и Россией», — говорится в материале. Уточняется, что прекращение действия соглашения связано с проведением российской спецоперации на Украине.
Ранее был расторгнут договор РФ и Эстонии о сотрудничестве в таможенной сфере, напоминает Life. Также было прекращено действие соглашения о совместном сохранении культурных ценностей, передает деловое издание «Взгляд».
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Эстония намерена расторгнуть с Россией договор о сотрудничестве в сфере образования. Соглашение было заключено между странами еще в 1994 году, сообщает издание Postimees. «В четверг было принято решение о расторжении договора 1994 года о сотрудничестве в области образования между Эстонией и Россией», — говорится в материале. Уточняется, что прекращение действия соглашения связано с проведением российской спецоперации на Украине. Ранее был расторгнут договор РФ и Эстонии о сотрудничестве в таможенной сфере, напоминает Life. Также было прекращено действие соглашения о совместном сохранении культурных ценностей, передает деловое издание «Взгляд».