Эстония решила расторгнуть договор о сотрудничестве с Россией в важной сфере

Эстония расторгла с Россией договор о сотрудничестве образовательной сфере
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Флаги. Москва, флаги, эстония, эстонский флаг
Эстония прекратила сотрудничать с РФ в образовательной сфере из-за СВО Фото:
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Эстония намерена расторгнуть с Россией договор о сотрудничестве в сфере образования. Соглашение было заключено между странами еще в 1994 году, сообщает издание Postimees.

«В четверг было принято решение о расторжении договора 1994 года о сотрудничестве в области образования между Эстонией и Россией», — говорится в материале. Уточняется, что прекращение действия соглашения связано с проведением российской спецоперации на Украине.

Ранее был расторгнут договор РФ и Эстонии о сотрудничестве в таможенной сфере, напоминает Life. Также было прекращено действие соглашения о совместном сохранении культурных ценностей, передает деловое издание «Взгляд».

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Эстония намерена расторгнуть с Россией договор о сотрудничестве в сфере образования. Соглашение было заключено между странами еще в 1994 году, сообщает издание Postimees. «В четверг было принято решение о расторжении договора 1994 года о сотрудничестве в области образования между Эстонией и Россией», — говорится в материале. Уточняется, что прекращение действия соглашения связано с проведением российской спецоперации на Украине. Ранее был расторгнут договор РФ и Эстонии о сотрудничестве в таможенной сфере, напоминает Life. Также было прекращено действие соглашения о совместном сохранении культурных ценностей, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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