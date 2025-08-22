Россиян пугают увольнением за отказ установить мессенджер Max на телефон

Информация о том, что молодого россиянина якобы уволили с работы из-за отказа устанавливать мессенджер MAX, является фейком. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
Данные о факте увольнения отсутствуют и противоречат Трудовому кодексу РФ. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов разъяснил, что увольнение сотрудника за отказ установить приложение на личный смартфон является незаконным. «Безусловно, это нарушение Трудового кодекса. Если этот случай подтвердится, то я сам с удовольствием готов обратиться в трудовую инспекцию», — отметил он в беседе с изданием «Абзац».
На ложность информации также указывает расследование авторитетных СМИ и telegram-каналов, которые установили, что автор ролика Георгий Гура не является и никогда не был сотрудником склада. 23-летний Гура, по их данным, является SMM-специалистом с опытом работы только в сфере интернет-маркетинга и не мог иметь необходимого трехлетнего профильного стажа для должности руководителя склада.
Фейк об увольнении начал распространяться рядом telegram-каналов практически синхронно, что свидетельствует о скоординированной кампании. При этом в истории с «увольнением» есть множество нестыковок: Гура так и не назвал место своей «работы», а его опыт не соответствует заявленной должности.
