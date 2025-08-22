Двое жителей Приморья по заданию СБУ собирали сведения о военных объектах

Подозреваемые в передаче сведений СБУ арестованы
Подозреваемые в передаче сведений СБУ арестованы Фото:

В Приморском крае задержаны два местных жителя, которых подозревают в сборе сведений о военных объектах по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказали в ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух жителей Приморья, граждан РФ, 1990 и 1998 годов рождения, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами. <…> Установлено, что по заданию представителей Службы безопасности Украины злоумышленники намеревались осуществить сбор сведений о военных объектах министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных на территории региона», — сказано в сообщении. Его содержание приводит РИА Новости.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 275.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». В настоящее время фигуранты находятся под арестом. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства совершенных противоправных действий и проверяют причастность задержанных к другим возможным преступлениям.

Ранее стало известно, что сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жителя Старобельска по подозрению в передаче секретных сведений о российской армии украинским спецслужбам. Мужчина был задержан по подозрению в передаче информации о расположении подразделений российских войск на территории ЛНР. По имеющимся данным, он действовал в целях оказания содействия вооруженным формированиям противника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

