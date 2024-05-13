В Магнитогорске из-за непогоды отменили акцию «Свечи памяти.Свечи Победы»

В Магнитогорске из-за непогоды отменили акцию «Свечи памяти. Свечи Победы»

13 мая 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Из-за погодных условий вновь отменили акцию «Свечи памяти» в Магнитогорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области из-за непогоды отменили ранее перенесенную акцию «Свечи памяти. Свечи Победы», посвященную 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска. «Уважаемые жители, сообщаем вам, что акция „Свечи памяти. Свечи Победы“ отменяется. Причиной послужили погодные условиями», — сообщили в пресс-службе. Ранее мероприятие было перенесено с 8 мая на 13 мая в связи с плохими метеоусловиями. О новой дате акции не сообщалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области из-за непогоды отменили ранее перенесенную акцию «Свечи памяти. Свечи Победы», посвященную 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска. «Уважаемые жители, сообщаем вам, что акция „Свечи памяти. Свечи Победы“ отменяется. Причиной послужили погодные условиями», — сообщили в пресс-службе. Ранее мероприятие было перенесено с 8 мая на 13 мая в связи с плохими метеоусловиями. О новой дате акции не сообщалось.