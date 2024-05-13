В Магнитогорске из-за непогоды отменили акцию «Свечи памяти.Свечи Победы»

В Магнитогорске из-за непогоды отменили акцию «Свечи памяти. Свечи Победы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, автотранспорт, лесопарковая улица, снегопад, дорога, сырость, дождь
Из-за погодных условий вновь отменили акцию «Свечи памяти» в Магнитогорске Фото:

В Магнитогорске Челябинской области из-за непогоды отменили ранее перенесенную акцию «Свечи памяти. Свечи Победы», посвященную 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

«Уважаемые жители, сообщаем вам, что акция „Свечи памяти. Свечи Победы“ отменяется. Причиной послужили погодные условиями», — сообщили в пресс-службе.

Ранее мероприятие было перенесено с 8 мая на 13 мая в связи с плохими метеоусловиями. О новой дате акции не сообщалось.

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В Магнитогорске Челябинской области из-за непогоды отменили ранее перенесенную акцию «Свечи памяти. Свечи Победы», посвященную 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска. «Уважаемые жители, сообщаем вам, что акция „Свечи памяти. Свечи Победы“ отменяется. Причиной послужили погодные условиями», — сообщили в пресс-службе. Ранее мероприятие было перенесено с 8 мая на 13 мая в связи с плохими метеоусловиями. О новой дате акции не сообщалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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