Челябинцы делятся снимками снега в середине мая

Снег и дождь был на территории многих муниципалитетов Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снегопады с дождем 13 мая накрыли большинство территорий Челябинской области. Серьезных ЧП из-за ухудшения погоды не произошло. Жители региона, в основном, жаловались на холод и выкладывали в соцсети снимка снега, выпавшего в середине мая.

«На трассе в сторону Миасса плохая видимость. По возможности отмените поездки на дальние расстояния. Дорога «Миасс-Чебаркуль вообще снега по колено» — написал Дмитрий О. «Вконтакте».

«У всех весна тринадцатое мая, у нас в Миассе — снежная зима! В садах цветущие деревья погибают, с них урожая в этот год не будет — это да!» — рассказывают подписчики группы «Рассада Капусты Миасс», прилагая снимки замерзающей рассады.

Фотографиями из своих дворов делятся жители Аргаяша и Чебаркуля. На них запечатлены заснеженные клумбы и снеговики.

По сообщению областной ЦГМС, во вторник 14 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на востоке — до умеренных, местами гололедные явления. Ночью прогнозируется температура до минус пяти градусов. Днем — до 13 со знаком плюс.

Автомобилисты предупреждали о снеге на федеральной трассе в окрестностях Миасса Фото из группы «Любимый Златоуст» «ВКонтакте». https://vk.com/love_zlatoust74?w=wall-86603430_1729162

В Миассе жители сочиняли грустные стихи, опасаясь за рассаду Фото из группы «Рассада Капусты Миасс» «Вконтакте». https://vk.com/wall-225828365_4

Таким 13 мая 2024 года встретил Чебаркуль Фото из группы «Типичный Чебаркуль» «Вконтакте». https://vk.com/typical_chebarkul?w=wall-61528641_1282506