Как Челябинская область пережила майский снегопад. Фото

Челябинцы делятся снимками снега в середине мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, снег, буран, погода, заморозки, зонт, непогода, автотранспорт, снегопад, дорога, весна, ненастье, штормовое
Снег и дождь был на территории многих муниципалитетов Челябинской области Фото:

Снегопады с дождем 13 мая накрыли большинство территорий Челябинской области. Серьезных ЧП из-за ухудшения погоды не произошло. Жители региона, в основном, жаловались на холод и выкладывали в соцсети снимка снега, выпавшего в середине мая.

«На трассе в сторону Миасса плохая видимость. По возможности отмените поездки на дальние расстояния. Дорога «Миасс-Чебаркуль вообще снега по колено» — написал Дмитрий О. «Вконтакте».

«У всех весна тринадцатое мая, у нас в Миассе — снежная зима! В садах цветущие деревья погибают, с них урожая в этот год не будет — это да!» — рассказывают подписчики группы «Рассада Капусты Миасс», прилагая снимки замерзающей рассады.

Фотографиями из своих дворов делятся жители Аргаяша и Чебаркуля. На них запечатлены заснеженные клумбы и снеговики.

По сообщению областной ЦГМС, во вторник 14 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на востоке — до умеренных, местами гололедные явления. Ночью прогнозируется температура до минус пяти градусов. Днем — до 13 со знаком плюс.

Автомобилисты предупреждали о снеге на федеральной трассе в окрестностях Миасса
Автомобилисты предупреждали о снеге на федеральной трассе в окрестностях Миасса

В Миассе жители сочиняли грустные стихи, опасаясь за рассаду
В Миассе жители сочиняли грустные стихи, опасаясь за рассаду

Таким 13 мая 2024 года встретил Чебаркуль
Таким 13 мая 2024 года встретил Чебаркуль

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Снегопады с дождем 13 мая накрыли большинство территорий Челябинской области. Серьезных ЧП из-за ухудшения погоды не произошло. Жители региона, в основном, жаловались на холод и выкладывали в соцсети снимка снега, выпавшего в середине мая. «На трассе в сторону Миасса плохая видимость. По возможности отмените поездки на дальние расстояния. Дорога «Миасс-Чебаркуль вообще снега по колено» — написал Дмитрий О. «Вконтакте». «У всех весна тринадцатое мая, у нас в Миассе — снежная зима! В садах цветущие деревья погибают, с них урожая в этот год не будет — это да!» — рассказывают подписчики группы «Рассада Капусты Миасс», прилагая снимки замерзающей рассады. Фотографиями из своих дворов делятся жители Аргаяша и Чебаркуля. На них запечатлены заснеженные клумбы и снеговики. По сообщению областной ЦГМС, во вторник 14 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на востоке — до умеренных, местами гололедные явления. Ночью прогнозируется температура до минус пяти градусов. Днем — до 13 со знаком плюс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...