Власти предлагают жителям Перми купить землю в городе для строительства собственного дома

Власти Перми выставят на торги земельные участки под индивидуальное жилищное строительство и гаражи. Информация размещена на официальном сайте мэрии. В ней говорится, что площадки расположены в Индустриальном, Мотовилихинском и Свердловском районах Перми, а также в микрорайоне Ново-Бродовский.
«Аукцион на право аренды и приобретения в собственность земельных участков состоится 22 декабря. На торги выставлено пять земельных участков общей площадью 13,1 тысяч кв. метров. Четыре площадки — это земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)», — поясняет пресс-служба администрации Перми. Общая площадь земельных участков варьируется в пределах от 452 до 1158 кв. метров.
Также на аукционе можно будет арендовать землю для строительства служебных гаражей. Участок находится в Кировском районе по улице Сивашской, 7Д. В мэрии призвали потенциальных участников торгов заблаговременно ознакомиться с документацией и заранее подать документы на участие в торгах. Подробная информация о проведении торгов размещена на сайте администрации Перми.
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