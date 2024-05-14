Минобороны заявило о попытках ВСУ атаковать территорию РФ авиабомбой Hammer

14 мая 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Авиабомба и БПЛА уничтожены средствами ПВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресечены попытки Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории России управляемой авиабомбой Hammer и беспилотниками. Об этом заявили в Минобороны РФ. «С 18.00 до 19.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемой авиабомбы Hammer и БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сообщило ведомство в telegram-канале. Уточняется, что авиабомба и БПЛА уничтожены средствами ПВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресечены попытки Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории России управляемой авиабомбой Hammer и беспилотниками. Об этом заявили в Минобороны РФ. «С 18.00 до 19.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемой авиабомбы Hammer и БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сообщило ведомство в telegram-канале. Уточняется, что авиабомба и БПЛА уничтожены средствами ПВО.