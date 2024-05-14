Минобороны заявило о попытках ВСУ атаковать территорию РФ авиабомбой Hammer

Авиабомба и БПЛА уничтожены средствами ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пресечены попытки Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории России управляемой авиабомбой Hammer и беспилотниками. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«С 18.00 до 19.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемой авиабомбы Hammer и БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сообщило ведомство в telegram-канале. Уточняется, что авиабомба и БПЛА уничтожены средствами ПВО.
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