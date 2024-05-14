14 мая 2024

Минобороны заявило о попытках ВСУ атаковать территорию РФ авиабомбой Hammer

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Авиабомба и БПЛА уничтожены средствами ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресечены попытки Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории России управляемой авиабомбой Hammer и беспилотниками. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«С 18.00 до 19.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемой авиабомбы Hammer и БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сообщило ведомство в telegram-канале. Уточняется, что авиабомба и БПЛА уничтожены средствами ПВО.

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Пресечены попытки Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории России управляемой авиабомбой Hammer и беспилотниками. Об этом заявили в Минобороны РФ. «С 18.00 до 19.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемой авиабомбы Hammer и БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сообщило ведомство в telegram-канале. Уточняется, что авиабомба и БПЛА уничтожены средствами ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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