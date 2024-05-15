Цены на вторичку в Челябинске выросли до 95 тысяч рублей за квадрат

В Челябинске в апреле цены на вторичное жилье выросли до 95 тысяч рублей за квадратный метр. За месяц они увеличились на 0,4%. Об этом 15 мая сообщили специалисты службы «Яндекс Недвижимость».
«В апреле 2024 года цены на вторичном рынке жилья в Челябинске превысили 95 000 рублей за квадратный метр. За последний месяц они выросли на 0,4%», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, в целом по России по сравнению с мартом в апреле цены на вторичку выросли на 0,7%. Подешевело жилье в Перми, Уфе и Нижнем Новгороде. Дороже вторичная недвижимость стала стоить в Красноярске (+1,6%), Ростове-на-Дону (+1,5%), Краснодаре (+1,4%), Казани (+1,3%) и Омске (+1,2%).
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