Росатом судится со своим комбинатом в Озерске

Госкорпорация «Росатом» подала в суд на ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, головная организация потребовала привлечь к ответственности за невыполнение предписаний контролирующих органов.
«Заявление госкорпорации по атомной энергии «Росатом» принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда.
На первом заседании предстоит выяснить, насколько дело готово к судебному разбирательству. Наказать ПО «Маяк» Росатом намерен в административном порядке. Санкция вменяемой статьи КоАП предусматривает наложение административного штрафа на юрлицо в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности компании на срок до 90 суток. Другие подробности по делу пока отсутствуют.
При подготовке материала URA.RU запросило комментарии у обеих сторон спора. К моменту публикации никто не ответил.
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