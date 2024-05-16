Росатом судится со своим комбинатом в Озерске

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Юристы госкорпорации намерены привлечь ПО "Маяк" к ответственности
Юристы госкорпорации намерены привлечь ПО "Маяк" к ответственности Фото:

Госкорпорация «Росатом» подала в суд на ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, головная организация потребовала привлечь к ответственности за невыполнение предписаний контролирующих органов.

«Заявление госкорпорации по атомной энергии «Росатом» принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда.

На первом заседании предстоит выяснить, насколько дело готово к судебному разбирательству. Наказать ПО «Маяк» Росатом намерен в административном порядке. Санкция вменяемой статьи КоАП предусматривает наложение административного штрафа на юрлицо в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности компании на срок до 90 суток. Другие подробности по делу пока отсутствуют.

При подготовке материала URA.RU запросило комментарии у обеих сторон спора. К моменту публикации никто не ответил.

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Госкорпорация «Росатом» подала в суд на ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, головная организация потребовала привлечь к ответственности за невыполнение предписаний контролирующих органов. «Заявление госкорпорации по атомной энергии «Росатом» принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда. На первом заседании предстоит выяснить, насколько дело готово к судебному разбирательству. Наказать ПО «Маяк» Росатом намерен в административном порядке. Санкция вменяемой статьи КоАП предусматривает наложение административного штрафа на юрлицо в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности компании на срок до 90 суток. Другие подробности по делу пока отсутствуют. При подготовке материала URA.RU запросило комментарии у обеих сторон спора. К моменту публикации никто не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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