Путин поздравил Токаева с 71-летием

Президент России Владимир Путин поздравил казахского лидера Касым-Жомарт Токаева с 71 летием. Об этом стало известно из телеграммы российского лидера.
«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения», — говорится в поздравительной телеграмме. Она
Владимир Путин указал на то, что деятельностью на посту главы Казахстана Токаев снискал заслуженное уважение граждан. В том числе речь и о значительном авторитете на международной арене. Путин отметил вклад президента Токаева в развитие партнерства и союзничества с Россией, в том числе в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных организаций.
«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. Будем и далее совместно работать на благо братских народов России и Казахстана», — подчеркнул российский лидер. Он пожелал ему здоровья, благополучия и успехов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.