Путин поздравил Токаева с 71-летием

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным
Президент Путин направил поздравительную телеграмму казахскому лидеру Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил казахского лидера Касым-Жомарт Токаева с 71 летием. Об этом стало известно из телеграммы российского лидера.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения», — говорится в поздравительной телеграмме. Она опубликована на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин указал на то, что деятельностью на посту главы Казахстана Токаев снискал заслуженное уважение граждан. В том числе речь и о значительном авторитете на международной арене. Путин отметил вклад президента Токаева в развитие партнерства и союзничества с Россией, в том числе в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных организаций.

«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. Будем и далее совместно работать на благо братских народов России и Казахстана», — подчеркнул российский лидер. Он пожелал ему здоровья, благополучия и успехов.

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Президент России Владимир Путин поздравил казахского лидера Касым-Жомарт Токаева с 71 летием. Об этом стало известно из телеграммы российского лидера. «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения», — говорится в поздравительной телеграмме. Она опубликована на официальном сайте Кремля. Владимир Путин указал на то, что деятельностью на посту главы Казахстана Токаев снискал заслуженное уважение граждан. В том числе речь и о значительном авторитете на международной арене. Путин отметил вклад президента Токаева в развитие партнерства и союзничества с Россией, в том числе в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных организаций. «Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. Будем и далее совместно работать на благо братских народов России и Казахстана», — подчеркнул российский лидер. Он пожелал ему здоровья, благополучия и успехов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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