В Госдуме появилась инициатива по созданию публичного списка знаменитостей, которые задолжали российской налоговой службе. Об этом рассказал депутат Султан Хамзаев.
"Необходимо создать публичный список звезд, которые задолжали российской налоговой", — передает слова Хамзаева telegram-канал Shot. Он добавил, что обратился к руководству Федеральной налоговой службы (ФНС) с этой идеей, выразив мнение, что это поможет эффективнее собирать налоговые долги со звезд, которые зачастую просто забывают об этих обязательствах.
Предлагается включать в открытый список всех публичных деятелей — певцов, блогеров, спортсменов и других знаменитостей, чей долг перед налоговой превышает миллион рублей. При этом список будет охватывать как тех звезд, которые по-прежнему проживают в России, так и эмигрировавших за рубеж. Планируется ежемесячно актуализировать и публиковать этот перечень должников, заключил Хамзаев.
В данный список могут попасть лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который столкнулся с финансовыми трудностями. Налоговая служба предъявила ему счет на сумму свыше 4,5 миллиона рублей. Долг перед ФНС на сумму около 1,4 миллиона рублей также образовался и у звезды сериала «Слово Пацана» актера Никиты Кологривого.
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