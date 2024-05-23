23 мая 2024

В метро Екатеринбурга стало плохо беременной девушке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года
Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года» Фото:

В Екатеринбурге в метро стало плохо беременной девушке. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городской мэрии.

Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года». В пресс-службе свердловского минздрава URA.RU попросили обратиться в метрополитен. Туда был направлен запрос, ответ ожидается.

Похожий случай в метро в последний раз произошел в сентябре прошлого года. Тогда девушка упала на рельсы на станции «Проспект Космонавтов». На фоне этого в городе начались пробки, цены на такси взлетели, а в общественном транспорте начались давки.

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В Екатеринбурге в метро стало плохо беременной девушке. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городской мэрии. Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года». В пресс-службе свердловского минздрава URA.RU попросили обратиться в метрополитен. Туда был направлен запрос, ответ ожидается. Похожий случай в метро в последний раз произошел в сентябре прошлого года. Тогда девушка упала на рельсы на станции «Проспект Космонавтов». На фоне этого в городе начались пробки, цены на такси взлетели, а в общественном транспорте начались давки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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