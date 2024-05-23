Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года»
В Екатеринбурге в метро стало плохо беременной девушке. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городской мэрии.
Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года». В пресс-службе свердловского минздрава URA.RU попросили обратиться в метрополитен. Туда был направлен запрос, ответ ожидается.
Похожий случай в метро в последний раз произошел в сентябре прошлого года. Тогда девушка упала на рельсы на станции «Проспект Космонавтов». На фоне этого в городе начались пробки, цены на такси взлетели, а в общественном транспорте начались давки.
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